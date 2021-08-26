***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.08.2021 15:09
***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SRVGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SRVGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960566
BIST
18:051.449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -4,78
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.445
18:058,3752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0041
|Açılış
|: 18,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9700
|
8,4033
En Düşük
8,3461
18:059,8705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0028
|Açılış
|: 6,3955
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4213
|
9,9105
En Düşük
9,8354
18:05484,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,62
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|4.400,00
|1.227.052
|% 10,00
|
|ORMA
|29,70
|385.862
|% 10,00
|
|YAPRK
|30,92
|61.845.156
|% 9,96
|
|CANTE
|14,06
|203.105.802
|% 9,93
|
|KTSKR
|62,05
|54.461.102
|% 9,92
|
|AGYO
|3,69
|8.867.829
|% -10,00
|
|SRVGY
|69,95
|24.601.493
|% -9,97
|
|EDATA
|13,47
|23.360.725
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|588.327.533
|% -9,95
|
|SNGYO
|3,98
|99.006.885
|% -9,95
|
|THYAO
|12,77
|1.620.035.702
|% 2,16
|
|GARAN
|9,45
|1.153.101.336
|% -0,84
|
|BRLSM
|10,99
|855.890.057
|% -9,32
|
|GESAN
|24,62
|588.327.533
|% -9,95
|
|PETKM
|6,09
|504.301.511
|% -0,49
|
|MRGYO
|1,13
|432.341.357
|% -7,38
|
|ODAS
|1,47
|243.628.388
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,53
|377.313.799
|% -0,78
|
|THYAO
|12,77
|1.620.035.702
|% 2,16
|
|GARAN
|9,45
|1.153.101.336
|% -0,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3729
|8,3752
|% 0,05
|
|Euro
|9,8674
|9,8705
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,4808
|11,5384
|% -0,01
|
|Frank
|9,1114
|9,1663
|% -0,11
|
|Riyal
|2,2316
|2,2428
|% 0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|7,16
|
|Altın Gr.
|484
|484
|2,23
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.249
|1,00
|
|Tam
|3.184
|3.265
|-3,40
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-1,64
|
|Çeyrek
|772
|790
|-0,82
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,72
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,04
|
|B. Petrol
|70,44
|70,44
|-0,84
|
Seans Raporu
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