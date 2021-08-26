***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.08.2021 15:30
***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SRVGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SRVGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960573
BIST
16:491.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,34
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.453
16:498,3980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0269
|Açılış
|: 8,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,3980
En Düşük
8,3461
16:499,8926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0249
|Açılış
|: 9,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,9095
En Düşük
9,8354
16:49482,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,46
|Açılış
|: 482,23
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
483,13
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler16:49
|ORMA
|29,70
|294.476
|% 10,00
|
|KTSKR
|62,05
|54.334.520
|% 9,92
|
|DESA
|9,20
|14.777.529
|% 9,92
|
|SUMAS
|106,60
|1.146.457
|% 9,90
|
|BALAT
|6,24
|1.012.559
|% 9,86
|
|AGYO
|3,69
|8.675.064
|% -10,00
|
|EDATA
|13,47
|23.069.571
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|587.327.518
|% -9,95
|
|SRVGY
|71,30
|21.021.291
|% -8,24
|
|DOBUR
|23,22
|976.733
|% -8,00
|
|THYAO
|12,87
|1.273.510.354
|% 2,96
|
|GARAN
|9,50
|889.337.860
|% -0,31
|
|BRLSM
|11,39
|727.083.469
|% -6,02
|
|GESAN
|24,62
|587.327.518
|% -9,95
|
|MRGYO
|1,14
|414.249.984
|% -6,56
|
|MRGYO
|1,14
|414.249.984
|% -6,56
|
|YKBNK
|2,55
|335.127.153
|% 0,00
|
|ODAS
|1,48
|191.771.296
|% 0,68
|
|THYAO
|12,87
|1.273.510.354
|% 2,96
|
|GARAN
|9,50
|889.337.860
|% -0,31
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3948
|8,3980
|% 0,32
|
|Euro
|9,8847
|9,8926
|% 0,25
|
|Sterlin
|11,4734
|11,5309
|% -0,07
|
|Frank
|9,0982
|9,1530
|% -0,25
|
|Riyal
|2,2310
|2,2422
|% 0,30
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|-4,46
|
|Altın Gr.
|482
|482
|0,46
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|-3,00
|
|Tam
|3.184
|3.265
|-3,40
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-1,64
|
|Çeyrek
|772
|790
|-0,82
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,67
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,04
|
|B. Petrol
|70,60
|70,60
|-0,68
|