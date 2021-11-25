***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.11.2021 10:05
***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SRVGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SRVGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979564
BIST
13:071.820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 8,11
|Açılış
|: 1.816
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
1.834
En Düşük
1.814
13:0711,9947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1071
|Açılış
|: 11,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0000
|
12,2212
En Düşük
11,8488
13:0713,4828
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1531
|Açılış
|: 13,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,7288
En Düşük
13,2452
13:07691,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 7,70
|Açılış
|: 691,23
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler13:05
|TUCLK
|17,60
|16.404.987
|% 10,00
|
|ISBTR
|34.155,10
|819.722
|% 10,00
|
|UZERB
|33,88
|275.546
|% 10,00
|
|MIATK
|23,12
|12.027.810
|% 9,99
|
|SAYAS
|26,64
|18.430.997
|% 9,99
|
|KENT
|184,80
|1.321.177
|% -9,99
|
|KZBGY
|30,40
|18.557.071
|% -9,95
|
|TSPOR
|7,58
|341.087.939
|% -7,79
|
|DITAS
|26,10
|63.426.114
|% -4,88
|
|PGSUS
|100,10
|319.323.648
|% -4,58
|
|PETKM
|7,66
|1.555.689.910
|% -3,53
|
|SASA
|40,14
|1.487.689.352
|% 4,42
|
|ASELS
|21,96
|1.064.250.579
|% 4,57
|
|GARAN
|11,79
|732.430.277
|% -0,34
|
|KRDMD
|8,65
|700.050.788
|% -1,48
|
|PETKM
|7,66
|1.555.689.910
|% -3,53
|
|YKBNK
|3,46
|383.339.179
|% -0,29
|
|ODAS
|1,61
|149.806.345
|% 1,26
|
|KRDMD
|8,65
|700.050.788
|% -1,48
|
|EKGYO
|2,25
|165.612.275
|% 1,35
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,9689
|11,9947
|% 0,90
|
|Euro
|13,4445
|13,4828
|% 1,15
|
|Sterlin
|15,9686
|16,0486
|% 1,07
|
|Frank
|12,8163
|12,8935
|% 1,08
|
|Riyal
|3,1922
|3,2082
|% 1,04
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|3,95
|
|Altın Gr.
|688
|688
|4,61
|
|Cumhuriyet
|4.568
|4.637
|27,00
|
|Tam
|4.518
|4.637
|-9,76
|
|Yarım
|2.184
|2.243
|-4,73
|
|Çeyrek
|1.095
|1.122
|-2,36
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,64
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,05
|9,06
|0,06
|
|B. Petrol
|81,97
|81,97
|-0,28
|