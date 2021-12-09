***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.12.2021 10:34
***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SRVGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982281
BIST
10:382.027
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 22,08
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.027
En Düşük
2.010
10:3813,7444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0571
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,7649
En Düşük
13,6067
10:3815,5858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0360
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,6030
En Düşük
15,4514
10:38789,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 4,31
|Açılış
|: 789,14
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
789,64
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler10:38
|NIBAS
|11,44
|33.619.665
|% 10,00
|
|RALYH
|15,30
|3.782.956
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|2.757.084
|% 9,99
|
|DOBUR
|168,60
|6.241.909
|% 9,98
|
|KLNMA
|24,96
|827.149
|% 9,96
|
|UTPYA
|13,77
|1.423.088
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|177.576
|% -9,97
|
|QNBFL
|85,50
|162.194
|% -9,95
|
|CRDFA
|4,38
|2.660.478
|% -9,88
|
|MMCAS
|4,85
|253.733
|% -9,85
|
|KRDMD
|10,36
|768.907.716
|% 4,86
|
|GARAN
|12,03
|514.578.425
|% 0,42
|
|THYAO
|20,60
|454.873.434
|% 1,08
|
|ASELS
|24,44
|426.391.148
|% 2,26
|
|SISE
|14,89
|375.337.109
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,56
|202.562.394
|% 0,79
|
|KRDMD
|10,36
|768.907.716
|% 4,86
|
|YKBNK
|3,67
|264.833.909
|% 1,10
|
|PEKGY
|1,06
|45.844.111
|% -7,02
|
|GARAN
|12,03
|514.578.425
|% 0,42
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7246
|13,7444
|% 0,42
|
|Euro
|15,5482
|15,5858
|% 0,23
|
|Sterlin
|18,0780
|18,1687
|% 0,31
|
|Frank
|14,8522
|14,9417
|% 0,36
|
|Riyal
|3,6498
|3,6682
|% 0,48
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|-0,19
|
|Altın Gr.
|789
|789
|4,01
|
|Cumhuriyet
|5.198
|5.276
|25,00
|
|Tam
|5.177
|5.308
|24,69
|
|Yarım
|2.502
|2.568
|11,95
|
|Çeyrek
|1.255
|1.284
|5,97
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,35
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,88
|0,00
|
|B. Petrol
|76,13
|76,13
|0,31
|
Seans Raporu
10:38
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