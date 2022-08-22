***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.08.2022 13:55
***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SRVGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SRVGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057524
BIST
14:003.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 24,53
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.047
En Düşük
3.011
14:0018,1246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0392
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1473
En Düşük
18,0434
14:0018,1528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0033
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2246
En Düşük
18,1117
14:001.010,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -5,33
|Açılış
|: 1.010,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.009,12
BIST En Aktif Hisseler14:00
|SNPAM
|11,00
|601.469
|% 10,00
|
|HKTM
|14,64
|3.403.302
|% 9,99
|
|BERA
|18,77
|188.646.441
|% 9,96
|
|DOGUB
|6,07
|18.909.523
|% 9,96
|
|BJKAS
|6,44
|176.090.345
|% 9,90
|
|AZTEK
|13,37
|341.594.100
|% -7,73
|
|GLRYH
|3,84
|44.165.798
|% -6,34
|
|DENGE
|2,10
|33.153.745
|% -5,83
|
|SKTAS
|3,01
|22.339.733
|% -5,05
|
|DURDO
|29,70
|11.127.789
|% -4,44
|
|THYAO
|68,70
|2.215.905.656
|% 0,29
|
|SASA
|54,50
|1.624.429.764
|% 2,83
|
|PETKM
|11,88
|1.456.411.817
|% 2,41
|
|EKGYO
|3,77
|1.381.039.906
|% 3,01
|
|AKBNK
|10,55
|1.222.684.461
|% -0,47
|
|EKGYO
|3,77
|1.381.039.906
|% 3,01
|
|YKBNK
|5,73
|1.069.926.399
|% 1,06
|
|ADESE
|0,91
|133.005.551
|% 4,60
|
|ZOREN
|2,86
|371.797.257
|% 2,51
|
|DOHOL
|4,94
|637.189.417
|% -0,40
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1193
|18,1246
|% 0,22
|
|Euro
|18,1375
|18,1528
|% -0,02
|
|Sterlin
|21,3307
|21,4377
|% 0,00
|
|Frank
|18,8258
|18,9392
|% 0,26
|
|Riyal
|4,8111
|4,8353
|% 0,21
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|-11,94
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|-5,20
|
|Cumhuriyet
|6.786
|6.889
|-40,00
|
|Tam
|6.814
|6.867
|-70,00
|
|Yarım
|3.320
|3.357
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.678
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,93
|18,95
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,02
|-0,06
|
|B. Petrol
|97,09
|97,09
|0,37
|