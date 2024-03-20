***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.03.2024 16:11
***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SRVGY]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SRVGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260597
BIST
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16:509.006
En Düşük
|Değişim
|: 0,85%
|| 75,65
|Açılış
|: 8.932
|
|Önceki Kapanış
|: 8.930
|
8.905
En Yüksek
9.010
16:5032,3912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0436
|Açılış
|: 33,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,4490
En Düşük
32,2582
16:5035,1679
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0230
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0500
|
35,3670
En Düşük
35,1025
16:502.244,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,11
|Açılış
|: 2.244,43
|
|Önceki Kapanış
|: 2.244,54
|
2.251,48
En Düşük
2.238,16
BIST En Aktif Hisseler16:50
|EMNIS
|248,60
|4.250.563
|% 10,00
|
|KSTUR
|8.635,00
|8.525.700
|% 10,00
|
|EMKEL
|16,29
|85.880.878
|% 9,99
|
|IZINV
|61,15
|117.707.946
|% 9,98
|
|YAPRK
|451,75
|376.679.295
|% 9,98
|
|CEMAS
|4,86
|603.376.757
|% -10,00
|
|IEYHO
|4,95
|72.575.221
|% -10,00
|
|PEKGY
|19,35
|794.518.331
|% -10,00
|
|DERHL
|11,65
|31.350.922
|% -9,97
|
|SRVGY
|273,75
|51.434.952
|% -9,95
|
|THYAO
|279,00
|5.880.954.409
|% 0,27
|
|YKBNK
|24,52
|5.731.049.314
|% 3,81
|
|MIATK
|75,20
|4.202.551.424
|% 5,62
|
|TUPRS
|172,80
|3.358.960.264
|% -0,52
|
|KCHOL
|186,70
|3.239.551.822
|% 3,49
|
|ZOREN
|5,59
|2.022.778.278
|% 4,49
|
|EKGYO
|10,76
|3.103.666.102
|% 1,03
|
|ISCTR
|10,92
|2.930.748.529
|% 1,39
|
|YKBNK
|24,52
|5.731.049.314
|% 3,81
|
|CEMAS
|4,86
|603.376.757
|% -10,00
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3858
|32,3912
|% 0,13
|
|Euro
|35,1582
|35,1679
|% -0,07
|
|Sterlin
|41,9721
|42,1825
|% -0,52
|
|Frank
|37,1103
|37,2963
|% -0,63
|
|Riyal
|8,8173
|8,8615
|% -0,30
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,96
|24,99
|% 0,66
|
|Platin
|899,13
|900,92
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.014,73
|1.017,95
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,31
|86,31
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.156,53
|2.156,85
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:50
daha fazla
-
17:05YKSLN
Yüzde 4.99 oranında artışla 16.83 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 164, 312 adet işlem
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17:04INTEM
Yüzde 9.05 oranında artışla 352.50 lira fiyatla işlem gören hissede 461, 941 adet işlem
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17:03XU100
Endeks 9, 001 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 74, 075.00 milyon TL de
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17:03BNTAS
Yüzde 6.07 oranında artışla 14.85 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 100, 585 adet işlem
-
17:01AKENR
Yüzde 9.92 oranında artışla 7.98 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 802, 213 adet işlem