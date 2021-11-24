***SRVGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.11.2021 10:05
***SRVGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SRVGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Fatih Kıvanç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979378
BIST
13:071.827
En Yüksek
|Değişim
|: 2,40%
|| 42,84
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
13:0712,6002
En Yüksek
|Değişim
|: -1,62%
|| -0,2071
|Açılış
|: 12,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
13,1843
En Düşük
12,3383
13:0714,1315
En Yüksek
|Değişim
|: -2,12%
|| -0,3058
|Açılış
|: 14,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
14,8152
En Düşük
13,8636
13:07725,27
En Yüksek
|Değişim
|: -1,80%
|| -13,28
|Açılış
|: 725,27
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
710,59
BIST En Aktif Hisseler13:07
|RALYH
|14,74
|19.893.563
|% 10,00
|
|PRKAB
|65,45
|23.090.891
|% 10,00
|
|MIATK
|21,02
|11.519.149
|% 9,99
|
|ATATP
|68,80
|65.242.381
|% 9,99
|
|TUCLK
|16,00
|42.447.853
|% 9,97
|
|KZBGY
|33,76
|49.285.378
|% -9,97
|
|YBTAS
|11.208,90
|336.267
|% -7,45
|
|TETMT
|239,60
|13.244.534
|% -5,45
|
|GESAN
|23,90
|35.089.057
|% -5,08
|
|IDEAS
|40,40
|22.212.384
|% -4,72
|
|GARAN
|11,82
|2.324.552.763
|% 2,16
|
|YKBNK
|3,52
|1.374.323.941
|% 2,33
|
|PETKM
|8,08
|1.345.889.708
|% 1,89
|
|KRDMD
|8,97
|1.311.858.627
|% 2,99
|
|AKBNK
|6,98
|1.215.338.580
|% 1,16
|
|YKBNK
|3,52
|1.374.323.941
|% 2,33
|
|GARAN
|11,82
|2.324.552.763
|% 2,16
|
|EKGYO
|2,23
|423.508.569
|% 2,76
|
|AKBNK
|6,98
|1.215.338.580
|% 1,16
|
|PETKM
|8,08
|1.345.889.708
|% 1,89
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,5862
|12,6002
|% -1,62
|
|Euro
|14,1118
|14,1315
|% -2,12
|
|Sterlin
|16,8185
|16,9029
|% -1,70
|
|Frank
|13,4396
|13,5205
|% -1,81
|
|Riyal
|3,3554
|3,3723
|% -1,55
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-1,20
|
|Altın Gr.
|727
|727
|-11,70
|
|Cumhuriyet
|4.813
|4.886
|57,00
|
|Tam
|4.779
|4.916
|49,75
|
|Yarım
|2.310
|2.378
|24,06
|
|Çeyrek
|1.159
|1.189
|12,04
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,59
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,57
|9,58
|-0,19
|
|B. Petrol
|82,11
|82,11
|-0,20
|