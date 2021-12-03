***SRVGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.12.2021 09:05
***SRVGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SRVGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ahmet Çelik tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980787
BIST
10:241.902
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 21,70
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.902
En Düşük
1.894
10:2413,7274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0641
|Açılış
|: 13,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3500
|
13,7564
En Düşük
13,5361
10:2415,5460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0372
|Açılış
|: 15,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1200
|
15,5656
En Düşük
15,3327
10:24780,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,25
|Açılış
|: 780,35
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
784,23
En Düşük
771,62
BIST En Aktif Hisseler10:21
|PKENT
|4.478,20
|1.692.723
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.367,00
|1.014.606
|% 10,00
|
|YONGA
|26,86
|328.766
|% 9,99
|
|YKSLN
|6,51
|13.199.005
|% 9,97
|
|QNBFL
|89,90
|260.710
|% 9,97
|
|DOBUR
|172,00
|106.296
|% -9,99
|
|RALYH
|15,58
|1.287.126
|% -9,99
|
|PRKAB
|57,15
|3.713.150
|% -9,93
|
|FRIGO
|3,92
|5.450.823
|% -4,85
|
|AVTUR
|2,17
|161.802
|% -4,82
|
|THYAO
|18,86
|383.545.812
|% 3,34
|
|KRDMD
|9,41
|202.623.245
|% 0,64
|
|PETKM
|8,30
|167.941.891
|% 1,59
|
|SISE
|13,28
|147.815.180
|% -0,30
|
|EREGL
|23,82
|136.842.265
|% 1,79
|
|TSKB
|1,52
|62.421.528
|% 1,33
|
|KRDMD
|9,41
|202.623.245
|% 0,64
|
|ODAS
|1,56
|32.841.128
|% 1,30
|
|PETKM
|8,30
|167.941.891
|% 1,59
|
|THYAO
|18,86
|383.545.812
|% 3,34
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7325
|13,7407
|% 0,57
|
|Euro
|15,5051
|15,5470
|% 0,25
|
|Sterlin
|18,1583
|18,2493
|% -0,01
|
|Frank
|14,8209
|14,9102
|% 0,03
|
|Riyal
|3,6449
|3,6632
|% 0,15
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|4,04
|
|Altın Gr.
|779
|779
|0,23
|
|Cumhuriyet
|5.081
|5.158
|14,00
|
|Tam
|5.054
|5.183
|-0,87
|
|Yarım
|2.443
|2.507
|-0,42
|
|Çeyrek
|1.225
|1.253
|-0,22
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,40
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,88
|0,02
|
|B. Petrol
|70,80
|70,80
|1,13
|
Seans Raporu
10:21
daha fazla
-
10:33MEGAP
Yüzde 4.84 oranında artışla 6.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 359, 832 adet işlem
-
10:33MEGAP
Yüzde 4.84 oranında artışla 6.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 359, 832 adet işlem
-
10:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 46 artarak (% 1.11 ) 2, 042
-
10:32XU100
Endeks 1, 900 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 08 üstünde . İşlem hacmi 3, 256.00 milyon TL de
-
10:32TAVHL
Yüzde 7.33 oranında artışla 31.32 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 888, 531 adet işlem