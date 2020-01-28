***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.01.2020 14:23
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Birleşme İşlemine İlişkin Güncellenen Evraklar ile İlgili Açıklamadır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.01.2020
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2019
Denkleştirme Ödemesi 0
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Deks Yatırım A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 1 - Hamiline
DEKS YATIRIM A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 1 - Hamiline
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRGY00028 1.010.276,17 0 0 1.010.276,17
B Grubu, SRVGY, TRESRGY00010 50.989.723,83 0 0 50.989.723,83
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 52.000.000 TL 0 TL 0 TL 52.000.000 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 15.11.2019
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, hisselerinin %100 'ne sahip olduğu iştiraki durumundaki Deks Yatırım A.Ş. ile kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemlerine ilişkin 15.11.2019 tarihinde Yönetim Kurulu'muzun almış olduğu kararlar, 30.06.2019 tarihli mali tablolar yerine 30.09.2019 tarihli tabloların birleşmeye esas alınması sebebiyle revize edilerek, 22.01.2020 tarihinde bu platformda yayınlanmıştır.
Bahse konu birleşme işlemine ilişkin güncellenen evraklar ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla...
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Deks YKK.pdf - Diğer
EK: 3 Deks 30.09.2019 Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları.pdf - Diğer
EK: 4 Deks 30.09.2019 Solo Mali Tablo ve Dipnotları.pdf - Diğer
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814772
BIST