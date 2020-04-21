***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin, Deks Yatırım A.Ş. İle Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme İşlemlerine İlişkin Tescil KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.01.2020Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2019Denkleştirme Ödemesi 0Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviDeks Yatırım A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 1 - HamilineDEKS YATIRIM A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 1 - HamilinePay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRGY00028 1.010.276,17 0 0 1.010.276,17B Grubu, SRVGY, TRESRGY00010 50.989.723,83 0 0 50.989.723,83Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 52.000.000 TL 0 TL 0 TL 52.000.000 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 15.11.2019Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBirleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 24.02.2020Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmeye İlişkin Tescil Tarihi 21.04.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin, sermayesine %100 oranında iştirak ettiği Deks Yatırım A.Ş. ile "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" işlemine ilişkin İstanbul Ticaret Odasına yaptığı başvuru olumlu sonuçlanmış olup, tescil işlemi tamamlanmıştır. bu işlem neticesinde Deks Yatırım A.Ş. tüm borç ve alacakları ile birlikte küll halinde şirketimize devrolmuştur.Sicil evrakı ekte yer almaktadır.Kamuoyuna Duyurulur,Saygılarımızla...Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme SözleşmesiEK: 2 Deks YKK.pdf - DiğerEK: 3 Deks 30.09.2019 Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları.pdf - DiğerEK: 4 Duyuru Metni.pdf - Duyuru MetniEK: 5 Servet YKK.pdf - DiğerEK: 6 Servet GYO-Konsolide-30092019.pdf - DiğerEK: 7 Birleşme Sonrası Tahmini Açılış Bilançosu.pdf - Tahmini Açılış BilançosuEK: 8 Sicil Tasdiknamaesi-Birleşme.pdf - Diğerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839571BIST