***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
26.02.2021 08:35
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2021
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Gayrimenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
24.02.2021
Açıklamalar
Şirketimizin portföyünde yer alan gayrimenkullerden Ümraniye Finansşehir 2435 Ada 4 Parselde inşaatı devam eden Finansşehir Flatofis Projesine ait 2020 Yıl Sonu Değerleme Raporu ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla..
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913176
BIST
18:051.488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.515
En Düşük
1.460
18:057,4587
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,1060
|Açılış
|: 7,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,4803
En Düşük
7,3118
18:059,0760
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,1196
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
9,0961
En Düşük
8,9047
18:05422,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 3,72
|Açılış
|: 422,25
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
423,50
En Düşük
415,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAMEL
|23,76
|7.321.879
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|5.741.208
|% 10,00
|
|LINK
|51,70
|119.047.421
|% 10,00
|
|MERIT
|414,70
|3.056.754
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.923.977
|% 10,00
|
|KARSN
|4,23
|1.248.136.331
|% -10,00
|
|EMNIS
|27,80
|996.357
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|7.426.634
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|2.060.989
|% -9,96
|
|MNDRS
|3,50
|156.319.708
|% -9,79
|
|THYAO
|13,39
|2.767.999.675
|% 4,36
|
|PETKM
|5,28
|2.209.909.786
|% 2,33
|
|KOZAL
|128,20
|1.805.498.315
|% -3,97
|
|SASA
|41,70
|1.783.940.629
|% 4,41
|
|PGSUS
|88,40
|1.666.444.274
|% 6,76
|
|EKGYO
|2,31
|1.378.347.858
|% 1,76
|
|PETKM
|5,28
|2.209.909.786
|% 2,33
|
|TSKB
|1,72
|562.477.409
|% -1,15
|
|KARSN
|4,23
|1.248.136.331
|% -10,00
|
|IHLAS
|0,89
|234.960.802
|% -1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4545
|7,4587
|% 1,44
|
|Euro
|9,0576
|9,0760
|% 1,34
|
|Sterlin
|10,3568
|10,4087
|% 0,86
|
|Frank
|8,1826
|8,2319
|% 1,24
|
|Riyal
|1,9787
|1,9887
|% 1,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|-8,81
|
|Altın Gr.
|422
|422
|3,63
|
|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-8,00
|
|Tam
|2.744
|2.815
|-13,76
|
|Yarım
|1.326
|1.362
|-6,66
|
|Çeyrek
|665
|681
|-3,33
|
|Gümüş.Ons
|27,00
|27,04
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,01
|
|B. Petrol
|65,13
|65,13
|-0,99
|
Seans Raporu
18:05
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17:59BURCE
Yüzde 4.01 oranında artışla 25.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 082, 446 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 488 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 30, 315.00 milyon TL de
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17:57PGSUS
Yüzde 6.82 oranında artışla 88.45 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 023, 946 adet işlem
-
17:56MERIT
Yüzde 10.00 oranında artışla 414.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 567 adet işlem
-
17:54SASA
Yüzde 4.21 oranında artışla 41.62 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 505, 347 adet işlem