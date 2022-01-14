***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşReel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiGayrimenkul Değerleme RaporuRapor Tarihi07.01.2022AçıklamalarŞirketimizin portföyünde yer alan Başakşehir Deposite A5-A6 Blok AVM ve Depo' ya ait 2021 Yıl Sonu Değerleme Raporu ekte sunulmuştur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994410BIST