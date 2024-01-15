***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşVarlık Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiGayrimenkul Değerleme RaporuRapor Tarihi08.01.2024AçıklamalarŞirketimizin portföyünde yer alan "Deposite A7 Blok" a ait 2023 yıl sonu "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.Saygılarımızla...http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240312BIST