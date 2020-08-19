***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.000.000 2.092.708 -24.423 5.199.245 273.300.222 28.402.476 360.970.228 0 360.970.228Transferler147.289 28.255.187 -28.402.476Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)24 30.339 -6.568.250 -6.537.911 0 -6.537.911Dönem Sonu Bakiyeler52.000.000 2.092.708 5.916 5.346.534 301.555.409 -6.568.250 354.432.317 0 354.432.317Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 52.000.000 2.092.708 -5.994 5.345.814 298.773.728 44.972.113 403.178.369 0 403.178.369Transferler44.972.113 -44.972.113Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)24 35.431 -30.989.824 -30.954.393 0 -30.954.393Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi-2.548.041 -2.548.041 0 -2.548.041Dönem Sonu Bakiyeler17 52.000.000 2.092.708 29.437 5.345.814 341.197.800 -30.989.824 369.675.935 0 369.675.935Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.564.413 8.797.539Dönem Karı (Zararı)-30.989.824 -6.568.250Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-30.989.824 -6.568.250Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.584.491 11.760.064Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 1.716 15.961Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-90.900 903.552Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.786.939 4.019.355Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -313.635 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 2.100.574 4.019.355Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler2.886.736 6.821.196İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler40.969.746 3.605.725Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)42.282.911Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -9.167.084 -6.683.858Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -2.874.335 2.124.610Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12 -18.810.014 -10.790.767Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)16 -3.634.607 -1.394.544Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -10.607.060 12.803.168Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 5.067.222 -9.050.072Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)16 38.712.713 16.419.560İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 177.628Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 177.628Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları14.564.413 8.797.539YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.442.557 -9.385.155Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -3.442.557 -9.385.155FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.437.636 3.789.572Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 3.625.531 21.240.745Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -13.717.217 -13.228.430Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-245.376 -203.388Ödenen Faiz-2.100.574 -4.019.355YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.315.780 3.201.956NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.315.780 3.201.956DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.329.416 2.747.778DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.013.636 5.949.734Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.013.636 2.329.416Ticari Alacaklar6 48.813.542 36.944.424İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,25 3.641.670 2.257.520İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 45.171.872 34.686.904Diğer Alacaklar7 218.751 70.240İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7,25 0 62.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 218.751 8.240Peşin Ödenmiş Giderler8 39.577.901 35.984.634İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8,25 572.761 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 39.005.140 35.984.634Diğer Dönen Varlıklar9 6.197.986 3.472.162ARA TOPLAM95.821.816 78.800.876TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR95.821.816 78.800.876DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 7.443.604 52.274.556Ticari Alacaklar6 14.759.811 19.299.508İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,25 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 14.759.811 19.299.508Stoklar12 85.411.579 66.601.565Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 409.301.397 405.858.840Kullanım Hakkı Varlıkları11 1.225.841 1.082.597Maddi Olmayan Duran Varlıklar34.811 36.528Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar34.811 36.528Peşin Ödenmiş Giderler8 41.340 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR518.218.383 545.153.594TOPLAM VARLIKLAR614.040.199 623.954.470KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları16.404.428 18.059.340İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 16.404.428 18.059.340Banka Kredileri5 16.263.284 17.931.057Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 141.144 128.283Ticari Borçlar6 43.110.823 53.717.883İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,25 12.037.805 13.439.580İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 31.073.018 40.278.303Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 100.632 107.580Diğer Borçlar7 7.921.589 1.919.676İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7,25 7.918.589 1.861.676İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 3.000 58.000Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 71.265.942 20.158.463İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16,25 19.149.639 1.000.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 52.116.303 19.158.463Kısa Vadeli Karşılıklar14 236.197 391.781Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 144.587 300.171Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 91.610 91.610Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 795.326 1.546.998ARA TOPLAM139.834.937 95.901.721TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER139.834.937 95.901.721UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar19.145.989 26.942.734İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar19.145.989 26.942.734Banka Kredileri5 18.085.608 25.991.530Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 1.060.381 951.204Diğer Borçlar7 938.667 1.114.738İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7,25 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 938.667 1.114.738Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 84.175.805 96.570.571Uzun Vadeli Karşılıklar15 268.866 246.337Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 268.866 246.337Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar15 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER104.529.327 124.874.380TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER244.364.264 220.776.101ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar369.675.935 403.178.369Ödenmiş Sermaye17 52.000.000 52.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 2.092.708 2.092.708Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17 29.437 -5.994Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 5.345.814 5.345.814Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 341.197.800 298.773.728Net Dönem Karı veya Zararı24 -30.989.824 44.972.113TOPLAM ÖZKAYNAKLAR369.675.935 403.178.369TOPLAM KAYNAKLAR614.040.199 623.954.470Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 14.559.010 13.860.520 6.578.378 7.234.265Satışların Maliyeti18 -1.054.201 -2.518.847 -563.009 -1.512.404TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)13.504.809 11.341.673 6.015.369 5.721.861BRÜT KAR (ZARAR)13.504.809 11.341.673 6.015.369 5.721.861Genel Yönetim Giderleri19 -2.875.988 -2.209.477 -1.385.751 -1.125.064Pazarlama Giderleri19 -49.179 -4.161.401 -12.555 -94.310Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 6.407.569 3.036.494 9.240.556 1.973.668Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -41.866.965 -8.877.584 -41.220.181 -6.155.934ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-24.879.754 -870.295 -27.362.562 320.221FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-24.879.754 -870.295 -27.362.562 320.221Finansman Gelirleri22 313.635 0 313.635 0Finansman Giderleri22 -6.423.705 -5.697.955 -3.700.474 -1.504.514SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-30.989.824 -6.568.250 -30.749.401 -1.184.293SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-30.989.824 -6.568.250 -30.749.401 -1.184.293DÖNEM KARI (ZARARI)-30.989.824 -6.568.250 -30.749.401 -1.184.293Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-30.989.824 -6.568.250 -30.749.401 -1.184.293Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(Zarar) 24 -0,59600000 -0,12630000 -0,59130000 -0,02280000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar35.431 30.339 4.823 27.889Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)35.431 30.339 4.823 27.889Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)35.431 30.339 4.823 27.889TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-30.954.393 -6.537.911 -30.744.578 -1.156.404Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-30.954.393 -6.537.911 -30.744.578 -1.156.404http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870232BIST