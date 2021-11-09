***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 52.000.000 2.092.708 -5.994 5.345.814 298.773.728 44.972.113 403.178.369 0 403.178.369Transferler44.972.113 -44.972.113Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20.923 -37.321.822 -37.300.899 0 -37.300.899Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)20.923Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi-2.519.051 -2.519.051 0 -2.519.051Dönem Sonu Bakiyeler17 52.000.000 2.092.708 14.929 5.345.814 341.226.790 -37.321.822 363.358.419 0 363.358.419Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 52.000.000 2.092.708 14.295 5.345.814 341.226.790 22.575.409 423.255.016 0 423.255.016Transferler22.575.409 -22.575.409Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-100.403 -26.169.842 -26.270.245 0 -26.270.245Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-100.403Dönem Sonu Bakiyeler17 52.000.000 2.092.708 -86.108 5.345.814 363.802.199 -26.169.842 396.984.771 0 396.984.771Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI516.311.380 45.451.846Dönem Karı (Zararı)-26.169.842 -37.321.822Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-26.169.842 -37.321.822Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler10.142.505 16.363.680Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 11.376 2.574Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler21 342.922 -59.202Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler9.788.207 2.812.030Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -492.926 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 10.281.133 2.812.030Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 13.608.278İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler532.338.717 66.409.988Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4 -841.944.472 42.311.901Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -32.434.532 -21.987.041Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -88.302.244 -4.325.255Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12 37.355.317 -28.391.838Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 90.210.462 -70.889.802Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 105.822.956 52.116.961Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 1.327.967.019 2.251.846Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 -66.150.969 95.323.216İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-184.820 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-184.820 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları516.311.380 45.451.846YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-394.049.068 -59.535.862Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-190.286.998 -55.160.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -203.762.070 -4.375.862FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-63.894.911 17.959.461Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 7.609.489 51.520.947Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -61.853.299 -30.381.392Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları137.106 -368.064Ödenen Faiz-10.281.133 -2.812.030Alınan Faiz492.926 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)58.367.401 3.875.445NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)58.367.401 3.875.445DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 3.229.956 2.329.416DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 61.597.357 6.204.861Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 61.597.357 3.229.956Ticari Alacaklar109.113.199 72.655.421İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,25 15.685.085 6.259.679İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 93.428.114 66.395.742Diğer Alacaklar21.857.393 937.451İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7,25 19.847.143 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 2.010.250 937.451Peşin Ödenmiş Giderler15.559.473 105.735.957İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8,25 1.065.006 93.127.665İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 14.494.467 12.608.292Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar2.177 0Diğer Dönen Varlıklar9 77.968.326 10.586.024ARA TOPLAM286.097.925 193.144.809TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR286.097.925 193.144.809DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 1.035.836.114 193.891.642Ticari Alacaklar2.605.640 6.849.431İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 2.605.640 6.849.431Stoklar12 69.325.507 106.680.824Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 688.777.298 485.015.228Maddi Duran Varlıklar249.875.002 59.588.004Kullanım Hakkı Varlıkları11 1.053.662 803.124Maddi Olmayan Duran Varlıklar32.133 33.095Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar32.133 33.095Peşin Ödenmiş Giderler20.080 54.058İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 20.080 54.058TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.047.525.436 852.915.406TOPLAM VARLIKLAR2.333.623.361 1.046.060.215KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları337.640 8.216.370İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 8.144.607Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 0 8.144.607İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları337.640 71.763Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 337.640 71.763Ticari Borçlar262.462.181 101.816.425İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,25 257.814.559 70.902.497İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 4.647.622 30.913.928Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 220.916 87.565Diğer Borçlar4.046.352 209.883.770İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7,25 3.906.352 209.105.770İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 140.000 778.000Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)105.062.040 137.138.748İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8,25 1.866.657 566.445İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 103.195.383 136.572.303Kısa Vadeli Karşılıklar394.500 234.972Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 166.700 143.362Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 227.800 91.610Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 706.189 715.486ARA TOPLAM373.229.818 458.093.336TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER373.229.818 458.093.336UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar755.042 46.804.304İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 46.099.203Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 0 46.099.203İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar755.042 705.101Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 755.042 705.101Ticari Borçlar0 54.822.800İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,25 0 54.822.800Diğer Borçlar1.535.316.877 1.636.494İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7,25 1.533.547.427 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 1.769.450 1.636.494Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)27.065.009 61.139.270İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 27.065.009 61.139.270Uzun Vadeli Karşılıklar271.844 308.995Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 271.844 308.995TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.563.408.772 164.711.863TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.936.638.590 622.805.199ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar396.984.771 423.255.016Ödenmiş Sermaye17 52.000.000 52.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 2.092.708 2.092.708Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-86.108 14.295Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 5.345.814 5.345.814Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 363.802.199 341.226.790Net Dönem Karı veya Zararı24 -26.169.842 22.575.409TOPLAM ÖZKAYNAKLAR396.984.771 423.255.016TOPLAM KAYNAKLAR2.333.623.361 1.046.060.215Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 192.056.236 25.563.936 53.813.136 11.004.926Satışların Maliyeti18 -116.647.366 -1.882.837 -35.208.468 -828.636TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)75.408.870 23.681.099 18.604.668 10.176.290BRÜT KAR (ZARAR)75.408.870 23.681.099 18.604.668 10.176.290Genel Yönetim Giderleri19 -3.587.265 -3.987.518 -1.198.001 -1.111.530Pazarlama Giderleri19 -119.663 -67.116 -119.663 -17.937Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 9.262.264 6.876.175 2.153.167 468.606Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -5.442.170 -51.398.046 -926.174 -9.531.081ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)75.522.036 -24.895.406 18.513.997 -15.652FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)75.522.036 -24.895.406 18.513.997 -15.652Finansman Gelirleri22 492.926 0 7.158 0Finansman Giderleri22 -102.184.804 -12.426.416 -13.357.711 -6.316.346SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-26.169.842 -37.321.822 5.163.444 -6.331.998SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-26.169.842 -37.321.822 5.163.444 -6.331.998DÖNEM KARI (ZARARI)-26.169.842 -37.321.822 5.163.444 -6.331.998Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-26.169.842 -37.321.822 5.163.444 -6.331.998Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 -0,50330000 -0,71770000 0,09930000 -0,12180000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-100.403 20.923 1.420 -14.508Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-100.403 20.923 1.420 -14.508Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-100.403 20.923 1.420 -14.508TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-26.270.245 -37.300.899 5.164.864 -6.346.506Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-26.270.245 -37.300.899 5.164.864 -6.346.506http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976720BIST