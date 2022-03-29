***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









14.01.2022İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8SPK Başvuru Tarihi 14.02.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 24.03.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulu tarafından 14.01.2022 tarihinde alınan "Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süre Uzatımına Yönelik" karar gereği Sermaye Piyasası Kuruluna 14.02.2022 tarihinde başvuru yapılmış, Kurul 24.03.2022 tarihinde E-12233903-340.08-19057 sayılı yazısı ile süre uzatımına onay vermiştir. Şirketimiz süreç ile ilgili Ticaret Bakanlığı nezdinde başvuru işlemlerine başlayacaktır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla...http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013600BIST