***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.03.2022 09:26
14.01.2022
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 14.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 24.03.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulu tarafından 14.01.2022 tarihinde alınan "Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süre Uzatımına Yönelik" karar gereği Sermaye Piyasası Kuruluna 14.02.2022 tarihinde başvuru yapılmış, Kurul 24.03.2022 tarihinde E-12233903-340.08-19057 sayılı yazısı ile süre uzatımına onay vermiştir. Şirketimiz süreç ile ilgili Ticaret Bakanlığı nezdinde başvuru işlemlerine başlayacaktır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla...
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013600
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