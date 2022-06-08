***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.06.2022 17:30
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Genel Kurur Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.01.2022
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 14.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 24.03.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 08.06.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Kayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik süresinin uzaması oy birliği ile kabul edildi.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla...
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035909
BIST
17:552.546
En Yüksek
|Değişim
|: -3,86%
|| -102,17
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.539
17:5517,1291
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 0,3749
|Açılış
|: 17,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1972
En Düşük
16,7519
17:5518,4507
En Yüksek
|Değişim
|: 2,66%
|| 0,4774
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5096
En Düşük
17,8912
17:551.019,59
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 21,76
|Açılış
|: 1.019,59
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.025,00
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler17:55
|ACSEL
|55,35
|21.917.438
|% 9,93
|
|EMKEL
|2,61
|26.945.239
|% 9,66
|
|ULUUN
|22,26
|562.952.947
|% 8,06
|
|FONET
|11,74
|88.800.990
|% 6,15
|
|UFUK
|45,00
|832.990
|% 5,98
|
|OYYAT
|76,50
|87.432.132
|% -10,00
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|RYGYO
|4,46
|109.307.925
|% -9,90
|
|TETMT
|237,70
|30.655.331
|% -9,59
|
|TOASO
|66,55
|1.653.370.112
|% -9,27
|
|THYAO
|47,62
|6.209.317.668
|% -1,73
|
|SISE
|22,12
|3.645.838.832
|% -4,16
|
|SASA
|42,98
|2.830.107.519
|% -1,15
|
|KRDMD
|14,82
|2.488.276.528
|% -1,98
|
|EREGL
|34,36
|2.372.080.955
|% -0,98
|
|EKGYO
|2,72
|954.833.420
|% -4,23
|
|SEGYO
|1,25
|416.241.557
|% 3,31
|
|TSKB
|2,33
|618.811.154
|% -3,32
|
|DOHOL
|4,02
|1.067.610.364
|% -5,41
|
|YKBNK
|4,67
|1.011.748.759
|% -4,30
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1103
|17,1291
|% 2,24
|
|Euro
|18,4162
|18,4507
|% 2,66
|
|Sterlin
|21,3842
|21,4915
|% 1,69
|
|Frank
|17,4758
|17,5811
|% 1,86
|
|Riyal
|4,5417
|4,5645
|% 1,99
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|3,96
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|23,11
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|172,91
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,64
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,82
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,16
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,18
|0,19
|
|B. Petrol
|122
|122
|1,02
|