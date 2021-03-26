***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
26.03.2021 16:47
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Ana Gayrimenkul
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Ankara Çankaya-13.732 m2
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26.03.2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
36.570.000,00 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%0,89
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%70,32
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%1,39
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%3,40
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%2,80
Alım Koşulları
%90 ı peşin %10 30 taksit leasing planı
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
26.09.2023
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Ticari Gayrimenkul Geliştirme
Karşı Taraf
Ahmet Çelik
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
26/03/2021
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Yoktur
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Maliyet Yaklaşımı
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
26.03.2021 SRV-2009098
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
36.570.000,00 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu şirket merkez adresinde toplanarak
1. Ahmet Çelik.' in sahibi olduğu Ankara ili Çankaya İlçesi Ata Mahallesi 13287 Ada 5 Parsel üzerinde kain 13.732,00 m2 alana sahip taşınmazın ("Taşınmaz") Ahmet Çelik 'ten satın alınmasına,
2. Ekspertiz değeri, KDV Hariç 36.570.000,00 TL olarak tespit edilen taşınmazın, aşağıdaki şartlarla Ahmet Çelik' ten satın alınmasına,
3- Satın alma işleminin Arı Finansal Kiralama A.Ş. üzerinden finansal kiralama yoluyla yapılmasına
, satış bedelinin Arı Finansal Kiralama A.Ş.' ye aşağıda belirtilen ödeme planına göre 32.913.000,00 TL tutarın peşin, kalan 3.657.000,00 TL tutarın 30 taksitte ve her taksite Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki ("TÜFE Endeksi") değişim oranına göre hesaplanan vade farkı ile beraber ödenmesine, bu minvalde satış bedelinin satışa dair sözleşmenin imzalandığı ay içerisinde açıklanan TÜFE endeksi İLK ENDEKS, taksit ödemesinin yapılacağı ay içerisinde açıklanan TÜFE endeksi SON ENDEKS olarak kabul edilerek, "SON ENDEKS / İLK ENDEKS X VADESİZ TAKSİT TUTARI=VADELİ TAKSİT TUTARI" formülü ile ödenmesine,
4- Bununla birlikte şirketin finansal durumunun elverdiği herhangi bir zamanda, taraflar arasında mutabık kalınarak, o zamana kadar işlemiş vade farkıyla beraber erken kapama yapılmasına ve borcun tamamının peşin olarak ödenmesine,
Katılanların oybirliği ile karar vermiştir.
Şirketimiz, Ahmet Çelik ve Arı Finansal Kiralama arasında yukarıdaki şartları içeren bir finansal kiralama sözleşmesi imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921046
BIST