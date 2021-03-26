***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiAna GayrimenkulAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAnkara Çankaya-13.732 m2Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi26.03.2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım Bedeli36.570.000,00 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%0,89Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%70,32Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%1,39Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%3,40İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%2,80Alım Koşulları%90 ı peşin %10 30 taksit leasing planıİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih26.09.2023Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriTicari Gayrimenkul GeliştirmeKarşı TarafAhmet ÇelikKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiOrtak ve Yönetim Kurulu ÜyesiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi26/03/2021Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıYokturMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiMaliyet YaklaşımıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası26.03.2021 SRV-2009098Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıReel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar36.570.000,00 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarServet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu şirket merkez adresinde toplanarak1. Ahmet Çelik.' in sahibi olduğu Ankara ili Çankaya İlçesi Ata Mahallesi 13287 Ada 5 Parsel üzerinde kain 13.732,00 m2 alana sahip taşınmazın ("Taşınmaz") Ahmet Çelik 'ten satın alınmasına,2. Ekspertiz değeri, KDV Hariç 36.570.000,00 TL olarak tespit edilen taşınmazın, aşağıdaki şartlarla Ahmet Çelik' ten satın alınmasına,3- Satın alma işleminin Arı Finansal Kiralama A.Ş. üzerinden finansal kiralama yoluyla yapılmasına, satış bedelinin Arı Finansal Kiralama A.Ş.' ye aşağıda belirtilen ödeme planına göre 32.913.000,00 TL tutarın peşin, kalan 3.657.000,00 TL tutarın 30 taksitte ve her taksite Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki ("TÜFE Endeksi") değişim oranına göre hesaplanan vade farkı ile beraber ödenmesine, bu minvalde satış bedelinin satışa dair sözleşmenin imzalandığı ay içerisinde açıklanan TÜFE endeksi İLK ENDEKS, taksit ödemesinin yapılacağı ay içerisinde açıklanan TÜFE endeksi SON ENDEKS olarak kabul edilerek, "SON ENDEKS / İLK ENDEKS X VADESİZ TAKSİT TUTARI=VADELİ TAKSİT TUTARI" formülü ile ödenmesine,4- Bununla birlikte şirketin finansal durumunun elverdiği herhangi bir zamanda, taraflar arasında mutabık kalınarak, o zamana kadar işlemiş vade farkıyla beraber erken kapama yapılmasına ve borcun tamamının peşin olarak ödenmesine,Katılanların oybirliği ile karar vermiştir.Şirketimiz, Ahmet Çelik ve Arı Finansal Kiralama arasında yukarıdaki şartları içeren bir finansal kiralama sözleşmesi imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921046BIST