***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
23.11.2020 08:49
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. 20.11.2020 tarih ve BİAŞ-2-4740 sayı ile tarafımıza iletilen yazıya istinaden, Şirketimizin dolaşımdaki hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketlerine ilişkin olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum olmadığını beyan ederiz.
Saygılarımızla...
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889483
BIST
11:371.334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 9,55
|Açılış
|: 1.329
|
|Önceki Kapanış
|: 1.324
|
1.334
En Düşük
1.323
11:377,7863
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 0,1673
|Açılış
|: 7,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,8016
En Düşük
7,6149
11:379,2415
En Yüksek
|Değişim
|: 2,21%
|| 0,1998
|Açılış
|: 9,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0850
|
9,2674
En Düşük
9,0241
11:37467,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 8,47
|Açılış
|: 467,32
|
|Önceki Kapanış
|: 458,85
|
470,44
En Düşük
457,94
BIST En Aktif Hisseler11:37
|PKENT
|931,70
|51.244
|% 10,00
|
|YAPRK
|41,80
|202.730
|% 10,00
|
|CASA
|73,20
|1.212.265
|% 9,99
|
|IZTAR
|15,43
|1.044.457
|% 9,98
|
|SAFKR
|11,58
|1.913.410
|% 9,97
|
|UZERB
|26,10
|114.501
|% -9,94
|
|MARKA
|7,20
|528.660
|% -9,89
|
|EUYO
|5,10
|702.382
|% -8,60
|
|IDEAS
|11,78
|3.369.382
|% -8,26
|
|KAPLM
|27,08
|75.553
|% -4,98
|
|SISE
|7,18
|1.152.257.401
|% 2,28
|
|EKGYO
|2,04
|904.118.012
|% 5,70
|
|GARAN
|9,33
|887.591.957
|% -1,27
|
|KRDMD
|4,87
|839.464.795
|% 1,25
|
|GUBRF
|49,96
|536.000.552
|% 9,27
|
|EKGYO
|2,04
|904.118.012
|% 5,70
|
|KRDMD
|4,87
|839.464.795
|% 1,25
|
|SISE
|7,18
|1.152.257.401
|% 2,28
|
|ISGYO
|2,12
|214.183.655
|% 6,00
|
|YKBNK
|3,05
|313.600.206
|% -1,29
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7799
|7,7863
|% 2,20
|
|Euro
|9,2354
|9,2415
|% 2,21
|
|Sterlin
|10,3527
|10,4046
|% 2,52
|
|Frank
|8,5007
|8,5519
|% 2,08
|
|Riyal
|2,0655
|2,0758
|% 1,97
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|-0,25
|
|Altın Gr.
|468
|469
|9,66
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.120
|3,00
|
|Tam
|3.056
|3.133
|52,43
|
|Yarım
|1.477
|1.515
|25,37
|
|Çeyrek
|741
|758
|12,68
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,18
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,13
|
|B. Petrol
|45,95
|45,95
|0,88
|
Seans Raporu
11:37
daha fazla
-
11:47AGYO
Yüzde 4.10 oranında artışla 2.54 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 310, 305 adet işlem
-
11:46PARSN
Yüzde 4.56 oranında artışla 21.10 lira fiyatla işlem gören hissede 911, 495 adet işlem
-
11:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 9 artarak (% 0.49 ) 1, 205
-
11:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, BMELK, CASA, YAPRK, IZTAR, TACTR, KERVN, KLMSN, SAFKR, ATLAS
-
11:44
RAYSG, KERVN, YAPRK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında