***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.01.2020 16:30
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu şirket merkez adresinde toplanarak ağaıdaki kararları almışlardır
1) 2020 yılı içerisinde portföyümüzde yer alan mevcut gayrimenkullerin değerleme raporlarının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gayrimenkul değerleme hizmetleri verebilecek şirketler listesinde yer alan Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.' ne hazırlatılmasına,
2) 2020 yılı içerisinde portföyümüze alınacak yeni gayrimenkullerin değerleme raporlarının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gayrimenkul değerleme hizmetleri verebilecek şirketler listesinde yer alan Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. veya Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.' ne hazırlatılmasına,
Katılanların oybirliği ile karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816239
BIST
18:05119.140
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -709,57
|Açılış
|: 120.096
|
|Önceki Kapanış
|: 119.850
|
120.318
En Düşük
119.140
18:055,9790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0031
|Açılış
|: 5,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9760
|
5,9866
En Düşük
5,9643
18:056,6294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0321
|Açılış
|: 6,6020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5840
|
6,6388
En Düşük
6,5781
18:05305,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 2,09
|Açılış
|: 305,19
|
|Önceki Kapanış
|: 303,02
|
305,87
En Düşük
301,88
BIST En Aktif Hisseler
|NATEN
|18,72
|21.643.212
|% 20,00
|
|RYSAS
|7,08
|11.933.241
|% 20,00
|
|RYGYO
|6,49
|4.784.687
|% 19,96
|
|TRKCM
|4,03
|710.779.655
|% 19,94
|
|HUBVC
|30,80
|18.819.776
|% 19,94
|
|PINSU
|3,05
|45.055.379
|% -10,03
|
|EGCYH
|0,45
|444.227
|% -10,00
|
|BURVA
|13,05
|909.697
|% -9,69
|
|EKIZ
|1,31
|153.651
|% -9,66
|
|SALIX
|7,49
|35.428
|% -8,66
|
|SISE
|5,56
|3.010.456.362
|% 12,10
|
|THYAO
|13,68
|1.412.080.735
|% -1,08
|
|SODA
|6,65
|1.288.799.588
|% 2,62
|
|TRKCM
|4,03
|710.779.655
|% 19,94
|
|ASELS
|23,46
|530.679.792
|% -0,85
|
|SISE
|5,56
|3.010.456.362
|% 12,10
|
|ODAS
|2,12
|441.439.221
|% 4,43
|
|SODA
|6,65
|1.288.799.588
|% 2,62
|
|TRKCM
|4,03
|710.779.655
|% 19,94
|
|ISGYO
|1,88
|316.666.150
|% 2,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8602
|7,8996
|% 0,77
|
|Frank
|6,1771
|6,2143
|% 0,65
|
|Riyal
|1,5894
|1,5974
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.587
|1.587
|10,08
|
|Altın Gr.
|305
|305
|2,11
|
|Cumhuriyet
|2.010
|2.040
|2,00
|
|Tam
|2.004
|2.054
|4,62
|
|Yarım
|968
|993
|2,23
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,12
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,06
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,47
|0,03
|
|B. Petrol
|56,51
|56,51
|-0,82
|
Seans Raporu
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -251, 76 kaybederek (% -0.22 ) 113, 475
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, AVOD, BEYAZ, UFUK, ORMA
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17:56
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17:56
Bu seansda işlem gören 317 hisse senedinden 176 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 112 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 29 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem