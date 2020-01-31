***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu şirket merkez adresinde toplanarak ağaıdaki kararları almışlardır1) 2020 yılı içerisinde portföyümüzde yer alan mevcut gayrimenkullerin değerleme raporlarının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gayrimenkul değerleme hizmetleri verebilecek şirketler listesinde yer alan Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.' ne hazırlatılmasına,2) 2020 yılı içerisinde portföyümüze alınacak yeni gayrimenkullerin değerleme raporlarının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gayrimenkul değerleme hizmetleri verebilecek şirketler listesinde yer alan Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. veya Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.' ne hazırlatılmasına,Katılanların oybirliği ile karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816239BIST