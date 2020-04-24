***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.04.2020 12:29
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bu platformda 13.02.2020 tarihinde yapmış olduğu açıklamada dolaylı iştiraki Oswe Real Estate GmbH' nın sahip olduğu taşınmazların bir kısmı için satış sözleşmesinin imzalandığını,
Satış işleminin tamamlanması için
1- Almanyadaki Rekabet Kurulu' nun satış işlemini onaylaması,
2- Şehir İmar Planlama Birimi' nin satışa konu olan gayrimenkullerin ifrazını onaylaması,
3- Belediyenin ön alım hakkını kullanmayacağını açıklaması,
gerektiğini kamuoyu ile paylaşmıştır.
Belediyenin ön alım hakını kullanmayacağı daha önce tarafımıza bildirilmişti. Bugün itibariyle Rekabet Kurulundan ilgili satış için izin verildiğine dair bilgi tarafımıza verilmiş olup, satış işleminin tamamlanması için, Şehir İmar Planlama Birimi' nin satışa konu olan gayrimenkullerin ifrazını onaylaması gerekmektedir. Bu işlem de gerçekleştikten sonra satış tamamlanabilecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla...
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840087
BIST
13:4698.986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 814,98
|Açılış
|: 98.449
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
388,95
En Düşük
385,59
BIST En Aktif Hisseler
|SERVE
|4,18
|576.007
|% 10,00
|
|BAKAB
|8,70
|10.403.818
|% 9,99
|
|KENT
|233,50
|10.939.932
|% 9,99
|
|RTALB
|15,30
|4.732.749
|% 9,99
|
|YUNSA
|11,35
|32.387.175
|% 9,98
|
|EGCYH
|0,30
|379.946
|% -9,09
|
|DENGE
|1,19
|587.564
|% -6,30
|
|BALAT
|2,25
|296.752
|% -6,25
|
|EUYO
|1,52
|7.190.526
|% -5,59
|
|SELGD
|2,32
|724.117
|% -5,31
|
|ECILC
|4,87
|485.299.153
|% 4,51
|
|GARAN
|8,12
|415.811.221
|% 0,62
|
|SASA
|9,10
|317.321.072
|% 4,36
|
|GUSGR
|3,08
|310.949.414
|% 9,22
|
|PETKM
|3,49
|296.252.167
|% 1,75
|
|GUSGR
|3,08
|310.949.414
|% 9,22
|
|ECILC
|4,87
|485.299.153
|% 4,51
|
|PETKM
|3,49
|296.252.167
|% 1,75
|
|DOHOL
|1,81
|125.656.487
|% 0,56
|
|EKGYO
|1,23
|79.720.277
|% 0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5791
|8,6221
|% 0,37
|
|Frank
|7,1213
|7,1642
|% 0,49
|
|Riyal
|1,8487
|1,8580
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|-2,03
|
|Altın Gr.
|388
|388
|1,12
|
|Cumhuriyet
|2.483
|2.545
|7,60
|
|Tam
|2.548
|2.611
|7,70
|
|Yarım
|1.241
|1.274
|3,70
|
|Çeyrek
|623
|637
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|15,24
|15,28
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|21,62
|21,62
|0,29
|