***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarServet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu şirket merkez adresinde toplanarak1- 2013 Yılı Şubat ayından bu yana, şirketimizin Genel Müdürlük görevini başarıyla yürüten Mahmut Sefa Çelik' in, Sinpaş Grubunun yeni yatırımlarında yer almak üzere ayrılmasının kabul edilmesine,2- Mahmut Sefa Çelik' in yapılacak ilk Genel Kurulda Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterilmesi için hissedarlarımıza önerilmesine, Genel Kurul onayının alınması halinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak şirketimizin hedeflerine ulaşmasında katkı sağlamaya devam etmesine,3- Sn. Mahmut Sefa Çelik' in yerine, 2004 yılından bu yana Sinpaş Grubu bünyesinde çeşitli yönetim kademelerinde görev yapan, son olarak 2013 yılından bu yana Şirketimizin ve Sinpaş Grubunun portföyünde yer alan tüm ticari gayrimenkullere yönetim ve işletme hizmeti sağlayan "Mülk Gayrimenkul Yatırım A.Ş." de Genel Müdürlük görevini başarıyla ifa etmekte olan, 16235240586 T.C. kimlik numaralı Ersin Çalık' ın atanmasına,Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916442BIST