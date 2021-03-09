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***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.03.2021 09:28



***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

             Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu şirket merkez adresinde toplanarak
 
1-     2013 Yılı Şubat ayından bu yana, şirketimizin Genel Müdürlük görevini başarıyla yürüten Mahmut Sefa Çelik' in, Sinpaş Grubunun yeni yatırımlarında yer almak üzere ayrılmasının kabul edilmesine,
2-     Mahmut Sefa Çelik' in yapılacak ilk Genel Kurulda Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterilmesi için hissedarlarımıza önerilmesine, Genel Kurul onayının alınması halinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak şirketimizin hedeflerine ulaşmasında katkı sağlamaya devam etmesine,
3-     Sn. Mahmut Sefa Çelik' in yerine, 2004 yılından bu yana Sinpaş Grubu bünyesinde çeşitli yönetim kademelerinde görev yapan, son olarak 2013 yılından bu yana Şirketimizin ve Sinpaş Grubunun portföyünde yer alan tüm ticari gayrimenkullere yönetim ve işletme hizmeti sağlayan "Mülk Gayrimenkul Yatırım A.Ş." de Genel Müdürlük görevini başarıyla ifa etmekte olan, 16235240586 T.C. kimlik numaralı Ersin Çalık' ın atanmasına,
 
Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916442


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