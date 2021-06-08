***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGelir Tablosu'na göre 19.977.718 TL faaliyet karı elde etmiştir. Ancak aynı dönem içerisinde kendi iştiraki Oswe' den almış olduğu 43.651.850 EUR tutarındaki borç için dönem sonunda 27.277.646 TL kur farkı gideri hesaplanmış ve dolayısıyla 3.227.798 TL "Dönem Net Zararı" gerçekleşmiştir.Şirketimiz, Oswe' den temin ettiği göreceli olarak daha avantajlı bu kaynakla hem tüm banka borçlarını kapatmış hem de yeni yatırımları için uygun finansman imkanına kavuşmuştur.Dolayısıyla faaliyetlerinden yaklaşık 20 Milyon TL kar elde etmesine rağmen Şirketimizin gelir tablosunda Net Dönem Zararının 3.227.798 TL olmasının asıl nedeni kendi iştirakine olan borcundan kaynaklanan kur değerlemelerinin olumsuz etkisidir.Diğer yandan, söz konusu gelir tablosunun devamındaki "Diğer Kapsamlı Gelir" kalemine bakıldığında aynı dönem için yabancı para çevriminden kaynaklanan 103.568.510 TL tutarındaki olumlu fark nedeniyle "Toplam Kapsamlı Gelirimiz" 100.057.375 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu olumlu fark Şirketimizin öz kaynaklarının aynı tutarda artmasına da neden olmuştur.Yatırımcılarımızın bilgi ve dikkatine sunarız.Saygılarımızla…http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941249BIST