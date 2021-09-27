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***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.09.2021 19:09



***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu şirket merkez adresinde toplanarak aşağıdaki konuları görüşmüş ve kararları almıştır:
 
Şirketimiz Hüseyin Altaş ve HA Real Estate GmbH (Satıcılar) ile 15.11.2019 tarihinde imzaladığı Hisse Devir Sözleşmeleri (Sözleşmeler) ile Satıcılar'ın Deks Yatırım A.Ş.'de (Deks) sahip olduğu ve detayları aşağıda yer alan hisseleri satın almıştır.
 
    Satıcı
    Hisse Adedi
    Nominal Tutarı
    Sermayeye Oranı

    Hüseyin Altaş
    1.808.318,18
    1.808.318,18
    13,86%

    HA Real Estate GmbH
    261.000,00
    261.000,00
    2,00%

    Toplam
    2.069.318,18
    2.069.318,18
    15,86%

 
Sözleşmelere göre hisse satış bedellerin şarta bağlı olarak belirlenmiştir. Sözleşmeye göre hisse satış bedeli Deks'in iştiraki olan Oswe Real Estate GmbH'ın (Oswe) hisselerinin/varlıklarının satılması durumunda bu satıştan elde edilen gelire göre belirlenecektir. Ayrıca Oswe hisselerinin/varlıklarının tamamının satılmaması halinde, Şirketimizin uhdesinde kalacak olan Oswe hisseleri yeni bir şirkete aktarılıp bu şirketin hisseleri önceki ortaklık yapısına uygun olarak taraflar arasında paylaşılacaktır.
 
Sözleşmeler sonrası dönemde Oswe'nin sahip olduğu varlıkların bir kısmı satılmış ve sözleşmeler uyarınca Şirketimiz Hüseyin Altaş'a 13.897.360,15 Euro ve HA Real Estate GmbH'a 1.670.417,87 Euro ödeme yapmıştır.
 
Son durum itibariyle Satıcılar Şirketimiz uhdesinde kalan Oswe hisselerinin aktarılacağı yeni bir şirketten hisse almak yerine, Şirketimize satmış oldukları Deks hisselerinin bedelinin tamamını nakden almayı ve satış bedelinin de buna göre revize edilmesini talep etmişlerdir.
 
Bu çerçevede
 
1.       Şirketimizin Hüseyin Altaş'tan almış olduğu 1.808.318,18 adet Deks hissesinin satış bedelinin nihai olarak 23.061.360,15 Euro olarak revize edilmesine, daha önce ödenmiş olan 13.897.360,15 Euro'nun bu bedelden mahsup edilmesine, kalan 9.164.000,00 Euro'nun aşağıda yer alan ödeme planına göre Hüseyin Altaş'a ödenmesine,
 
                                                      Vade                                       Tutar
Peşinat                                                                            1.300.000,00 EUR
1.Taksit                               15.10.2021                        262.000,00 EUR
2.Taksit                               15.11.2021                        262.000,00 EUR
3.Taksit                               15.12.2021                        262.000,00 EUR
4.Taksit                               17.01.2022                        262.000,00 EUR
5.Taksit                               15.02.2022                        262.000,00 EUR
6.Taksit                               15.03.2022                        262.000,00 EUR
7.Taksit                               15.04.2022                        262.000,00 EUR
8.Taksit                               16.05.2022                        262.000,00 EUR
9.Taksit                               15.06.2022                        437.000,00 EUR
10.Taksit                            15.07.2022                        437.000,00 EUR
11.Taksit                            15.08.2022                        437.000,00 EUR
12.Taksit                            15.09.2022                        437.000,00 EUR
13.Taksit                            17.10.2022                        437.000,00 EUR
14.Taksit                            15.11.2022                        437.000,00 EUR
15.Taksit                            15.12.2022                        437.000,00 EUR
16.Taksit                            16.01.2023                        437.000,00 EUR
17.Taksit                            15.02.2023                        437.000,00 EUR
18.Taksit                            15.03.2023                        437.000,00 EUR
19.Taksit                            17.04.2023                        437.000,00 EUR
20.Taksit                            15.05.2023                        437.000,00 EUR
21.Taksit                            15.06.2023                        524.000,00 EUR
TOPLAM                                                                    9.164.000,00 EUR
 
2.       Şirketimizin HA Real Estate GmbH'tan almış olduğu 261.000,00 adet Deks hissesinin satış bedelinin nihai olarak 2.982.417,87 Euro olarak revize edilmesine, daha önce ödenmiş olan 1.670.417,87 Euro'nun bu bedelden mahsup edilmesine, kalan 1.312.000,00 Euro'nun aşağıda yer alan ödeme planına göre HA Real Estate GmbH'a ödenmesine,
 
 
     Vade                                        Tutar
Peşinat                                                                             176.000,00 EUR
1.Taksit                               15.10.2021                        38.000,00 EUR
2.Taksit                               15.11.2021                        38.000,00 EUR
3.Taksit                               15.12.2021                        38.000,00 EUR
4.Taksit                               17.01.2022                        38.000,00 EUR
5.Taksit                               15.02.2022                        38.000,00 EUR
6.Taksit                               15.03.2022                        38.000,00 EUR
7.Taksit                               15.04.2022                        38.000,00 EUR
8.Taksit                               16.05.2022                        38.000,00 EUR
9.Taksit                               15.06.2022                        63.000,00 EUR
10.Taksit                            15.07.2022                        63.000,00 EUR
11.Taksit                            15.08.2022                        63.000,00 EUR
12.Taksit                            15.09.2022                        63.000,00 EUR
13.Taksit                            17.10.2022                        63.000,00 EUR
14.Taksit                            15.11.2022                        63.000,00 EUR
15.Taksit                            15.12.2022                        63.000,00 EUR
16.Taksit                            16.01.2023                        63.000,00 EUR
17.Taksit                            15.02.2023                        63.000,00 EUR
18.Taksit                            15.03.2023                        63.000,00 EUR
19.Taksit     UR
 
 
                                                                                                                                                            
katılanların oybirliği ile karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965421


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