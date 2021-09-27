***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarServet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu şirket merkez adresinde toplanarak aşağıdaki konuları görüşmüş ve kararları almıştır:Şirketimiz Hüseyin Altaş ve HA Real Estate GmbH (Satıcılar) ile 15.11.2019 tarihinde imzaladığı Hisse Devir Sözleşmeleri (Sözleşmeler) ile Satıcılar'ın Deks Yatırım A.Ş.'de (Deks) sahip olduğu ve detayları aşağıda yer alan hisseleri satın almıştır.SatıcıHisse AdediNominal TutarıSermayeye OranıHüseyin Altaş1.808.318,181.808.318,1813,86%HA Real Estate GmbH261.000,00261.000,002,00%Toplam2.069.318,182.069.318,1815,86%Sözleşmelere göre hisse satış bedellerin şarta bağlı olarak belirlenmiştir. Sözleşmeye göre hisse satış bedeli Deks'in iştiraki olan Oswe Real Estate GmbH'ın (Oswe) hisselerinin/varlıklarının satılması durumunda bu satıştan elde edilen gelire göre belirlenecektir. Ayrıca Oswe hisselerinin/varlıklarının tamamının satılmaması halinde, Şirketimizin uhdesinde kalacak olan Oswe hisseleri yeni bir şirkete aktarılıp bu şirketin hisseleri önceki ortaklık yapısına uygun olarak taraflar arasında paylaşılacaktır.Sözleşmeler sonrası dönemde Oswe'nin sahip olduğu varlıkların bir kısmı satılmış ve sözleşmeler uyarınca Şirketimiz Hüseyin Altaş'a 13.897.360,15 Euro ve HA Real Estate GmbH'a 1.670.417,87 Euro ödeme yapmıştır.Son durum itibariyle Satıcılar Şirketimiz uhdesinde kalan Oswe hisselerinin aktarılacağı yeni bir şirketten hisse almak yerine, Şirketimize satmış oldukları Deks hisselerinin bedelinin tamamını nakden almayı ve satış bedelinin de buna göre revize edilmesini talep etmişlerdir.Bu çerçevede1. Şirketimizin Hüseyin Altaş'tan almış olduğu 1.808.318,18 adet Deks hissesinin satış bedelinin nihai olarak 23.061.360,15 Euro olarak revize edilmesine, daha önce ödenmiş olan 13.897.360,15 Euro'nun bu bedelden mahsup edilmesine, kalan 9.164.000,00 Euro'nun aşağıda yer alan ödeme planına göre Hüseyin Altaş'a ödenmesine,Vade TutarPeşinat 1.300.000,00 EUR1.Taksit 15.10.2021 262.000,00 EUR2.Taksit 15.11.2021 262.000,00 EUR3.Taksit 15.12.2021 262.000,00 EUR4.Taksit 17.01.2022 262.000,00 EUR5.Taksit 15.02.2022 262.000,00 EUR6.Taksit 15.03.2022 262.000,00 EUR7.Taksit 15.04.2022 262.000,00 EUR8.Taksit 16.05.2022 262.000,00 EUR9.Taksit 15.06.2022 437.000,00 EUR10.Taksit 15.07.2022 437.000,00 EUR11.Taksit 15.08.2022 437.000,00 EUR12.Taksit 15.09.2022 437.000,00 EUR13.Taksit 17.10.2022 437.000,00 EUR14.Taksit 15.11.2022 437.000,00 EUR15.Taksit 15.12.2022 437.000,00 EUR16.Taksit 16.01.2023 437.000,00 EUR17.Taksit 15.02.2023 437.000,00 EUR18.Taksit 15.03.2023 437.000,00 EUR19.Taksit 17.04.2023 437.000,00 EUR20.Taksit 15.05.2023 437.000,00 EUR21.Taksit 15.06.2023 524.000,00 EURTOPLAM 9.164.000,00 EUR2. Şirketimizin HA Real Estate GmbH'tan almış olduğu 261.000,00 adet Deks hissesinin satış bedelinin nihai olarak 2.982.417,87 Euro olarak revize edilmesine, daha önce ödenmiş olan 1.670.417,87 Euro'nun bu bedelden mahsup edilmesine, kalan 1.312.000,00 Euro'nun aşağıda yer alan ödeme planına göre HA Real Estate GmbH'a ödenmesine,Vade TutarPeşinat 176.000,00 EUR1.Taksit 15.10.2021 38.000,00 EUR2.Taksit 15.11.2021 38.000,00 EUR3.Taksit 15.12.2021 38.000,00 EUR4.Taksit 17.01.2022 38.000,00 EUR5.Taksit 15.02.2022 38.000,00 EUR6.Taksit 15.03.2022 38.000,00 EUR7.Taksit 15.04.2022 38.000,00 EUR8.Taksit 16.05.2022 38.000,00 EUR9.Taksit 15.06.2022 63.000,00 EUR10.Taksit 15.07.2022 63.000,00 EUR11.Taksit 15.08.2022 63.000,00 EUR12.Taksit 15.09.2022 63.000,00 EUR13.Taksit 17.10.2022 63.000,00 EUR14.Taksit 15.11.2022 63.000,00 EUR15.Taksit 15.12.2022 63.000,00 EUR16.Taksit 16.01.2023 63.000,00 EUR17.Taksit 15.02.2023 63.000,00 EUR18.Taksit 15.03.2023 63.000,00 EUR19.Taksit URkatılanların oybirliği ile karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965421BIST