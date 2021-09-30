***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarServet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu şirket merkez adresinde toplanarakŞirketimizin Almanya' daki iştiraki Oswe Real Estate GmbH (OSWE) hisseleri veya OSWE' nin portföyünde bulunan gayrimenkuller için potansiyel alıcılardan gelecek satın alma tekliflerine dair görüşmelerin yürütülmesi amacıyla OSWE Genel Müdürü Sn. Mesut Arpacı' nın yetkilendirilmesine, katılanların oybirliği ile karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965934BIST