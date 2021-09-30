***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2021 17:58
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu şirket merkez adresinde toplanarak
Şirketimizin Almanya' daki iştiraki Oswe Real Estate GmbH (OSWE) hisseleri veya OSWE' nin portföyünde bulunan gayrimenkuller için potansiyel alıcılardan gelecek satın alma tekliflerine dair görüşmelerin yürütülmesi amacıyla OSWE Genel Müdürü Sn. Mesut Arpacı' nın yetkilendirilmesine, katılanların oybirliği ile karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965934
BIST
18:001.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -5,77
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
1.408
En Düşük
1.395
18:008,8732
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0149
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8958
En Düşük
8,8207
18:0010,2917
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0154
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3222
En Düşük
10,2389
18:00501,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,31
|Açılış
|: 501,44
|
|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,39
En Düşük
497,31
BIST En Aktif Hisseler17:58
|NUGYO
|9,35
|15.760.694
|% 10,00
|
|GARFA
|12,87
|4.540.509
|% 10,00
|
|MAREN
|9,14
|1.051.974.906
|% 9,99
|
|KARYE
|17,50
|144.987.207
|% 9,99
|
|CRFSA
|48,32
|53.913.900
|% 9,97
|
|YEOTK
|69,40
|62.819.598
|% -9,99
|
|BIOEN
|29,82
|310.416.370
|% -9,96
|
|RALYH
|5,29
|161.879
|% -9,88
|
|EUYO
|3,43
|2.975.231
|% -8,04
|
|ATAGY
|3,99
|3.145.395
|% -7,64
|
|GARAN
|9,27
|1.444.386.590
|% 0,32
|
|THYAO
|14,10
|1.280.421.152
|% 1,08
|
|MAREN
|9,14
|1.051.974.906
|% 9,99
|
|SISE
|8,19
|902.910.627
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|603.410.666
|% -0,83
|
|YKBNK
|2,39
|603.410.666
|% -0,83
|
|GARAN
|9,27
|1.444.386.590
|% 0,32
|
|MAREN
|9,14
|1.051.974.906
|% 9,99
|
|ODAS
|1,39
|155.584.916
|% 1,46
|
|SISE
|8,19
|902.910.627
|% 0,00
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8687
|8,8739
|% -0,16
|
|Euro
|10,2648
|10,2965
|% -0,10
|
|Sterlin
|11,9646
|12,0246
|% 0,28
|
|Frank
|9,4890
|9,5462
|% -0,06
|
|Riyal
|2,3560
|2,3678
|% -0,20
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.759
|1,59
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,34
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|10,00
|
|Tam
|3.295
|3.378
|9,70
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|4,70
|
|Çeyrek
|799
|817
|2,35
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,48
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,40
|0,07
|
|B. Petrol
|78,27
|78,27
|-0,04
|