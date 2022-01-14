***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III.48.1) 40 maddesinin 3. Fıkrasının ç bendi uyarınca 01 Ocak-31 Aralık 2021 Döneminde kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım ve kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında:Şirketimizin portföyünde yer alan gayrimenkullerden elde edilen kira gelirleri 01 Ocak-31 Aralık 2021 döneminde Toplam: 48.946.896,00 TL olarak gerçekleşmiştir.Devam eden gayrimenkul projelerimizden elde ettiğimiz satış gelirleri 01 Ocak-31 Aralık 2021 döneminde Toplam: 252.966.976,00 TL olarak gerçekleşmiştir.Saygılarımızla…http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994420BIST