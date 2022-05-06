***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, iştiraki OSWE Real Estate GMBH (Oswe) ile konsolide hazırlanan 31.03.2022 Tarihli Gelir Tablosu' na göre 42.402.276 TL faaliyet karı elde etmiştir. Ancak önceki dönem içerisinde kendi iştiraki Oswe' den almış olduğu yaklaşık 123.000.000 EUR tutarındaki borç için dönem sonunda yaklaşık 214.000.000 TL kur farkı gideri hesaplanmış ve dolayısıyla 161.709.323 TL "Dönem Net Zararı" gerçekleşmiştir.Şirketimiz, Oswe' den temin ettiği göreceli olarak daha avantajlı bu kaynakla hem tüm banka borçlarını kapatmış hem de yeni yatırımları için uygun finansman imkanına kavuşmuştur.Dolayısıyla faaliyetlerinden 42.402.276 TL kar elde etmesine rağmen Şirketimizin gelir tablosunda Net Dönem Zararının 161.709.323 TL olmasının asıl nedeni kendi iştirakine olan borcundan kaynaklanan kur değerlemelerinin olumsuz etkisidir.Diğer yandan, söz konusu gelir tablosunun devamındaki "Diğer Kapsamlı Gelir" kaleminin ilave edilmesiyle Öz Kaynaklarımız 31.12.2021 dönemi ile kıyaslandığında 41.868.015 TL artışla 2.871.354.446 TL olarak gerçekleşmiştir.Yatırımcılarımızın bilgi ve dikkatine sunarız.Saygılarımızla…http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027393BIST