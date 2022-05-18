***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarServet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu şirket merkez adresinde toplanarak1- Şirketimizin "Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi" ile Sancak Tül San. A.Ş. ve Sancak Havayolları A.Ş.' den aldığı İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi Safra Mahallesinde kain 13222 ve 13223 No'lu parseller üzerinde başlattığı "Sefaköy Boulevard" projesinin inşaatının tamamını yapmak ve inşa edilecek bağımsız bölümlerin bir kısmının satışını yaparak hasılatını paylaşmak üzere Arı Finansal Kiralama A.Ş. ile "Arsa Payı Karşılığı İnşaat ve Hasılat Paylaşımı" sözleşmesi imzalanmasına,2- Bu sözleşme ile tüm bağımsız bölümlerin %45' lik kısmına denk gelen 180 adet bağımsız bölümün arsa payı karşılığı "Bağımsız Bölüm" olarak şirketimize fiilen teslimine,3- Kalan %55' lik kısma denk gelen bağımsız bölümlerin Arı Finansal Kiralama A.Ş. tarafından satışının yapılmasına,4) Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 12.05.2022 tarihli gayrimenkul değerleme raporunda şirketimiz payına düşen hasılat paylaşım oranı %31,49 olarak tespit edilmiş olsa da bu oranın sözleşmede %53 olarak belirlenmesine, kalan %47' sinin ise Arı Finansal Kiralama A.Ş.' ne bırakılmasına,4- Söz konusu parsellerde kain taşınmazların tapularının Arı Finansal Kiralama A.Ş.' ne ferağına ve tapu üzerine teminat ipoteği konulmasına,Katılanların oybirliği ile karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031291BIST