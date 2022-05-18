Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.05.2022 18:59
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

               Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu şirket merkez adresinde toplanarak
 
1- Şirketimizin "Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi" ile Sancak Tül San. A.Ş. ve Sancak Havayolları A.Ş.' den aldığı İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi Safra Mahallesinde kain 13222 ve 13223 No'lu parseller üzerinde başlattığı "Sefaköy Boulevard" projesinin inşaatının tamamını yapmak ve inşa edilecek bağımsız bölümlerin bir kısmının satışını yaparak hasılatını paylaşmak üzere Arı Finansal Kiralama A.Ş. ile "Arsa Payı Karşılığı İnşaat ve Hasılat Paylaşımı" sözleşmesi imzalanmasına,
2- Bu sözleşme ile tüm bağımsız bölümlerin %45' lik kısmına denk gelen 180 adet bağımsız bölümün arsa payı karşılığı "Bağımsız Bölüm" olarak şirketimize fiilen teslimine,
3- Kalan %55' lik kısma denk gelen bağımsız bölümlerin Arı Finansal Kiralama A.Ş. tarafından satışının yapılmasına,
4) Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 12.05.2022 tarihli gayrimenkul değerleme raporunda şirketimiz payına düşen hasılat paylaşım oranı %31,49 olarak tespit edilmiş olsa da bu oranın sözleşmede %53 olarak belirlenmesine, kalan %47' sinin ise Arı Finansal Kiralama A.Ş.' ne bırakılmasına,
4- Söz konusu parsellerde kain taşınmazların tapularının Arı Finansal Kiralama A.Ş.' ne ferağına ve tapu üzerine teminat ipoteği konulmasına,
Katılanların oybirliği ile karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031291


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.394
Değişim :  -0,05% |  -1,22
Açılış :  2.391  
Önceki Kapanış :  2.395  
En Yüksek
2.412 En Düşük
2.382
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ACSEL 53,90 12.096.033 % 0,00  
ADEL 24,00 3.145.941 % 0,00  
ADESE 0,77 33.947.080 % 0,00  
AEFES 30,24 59.324.991 % 0,00  
AFYON 3,56 15.224.113 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 15,8255 15,8271 % -0,70  
Euro 16,7877 16,8889 % 1,21  
Sterlin 19,7717 19,8708 % 0,90  
Frank 16,2741 16,3722 % 1,41  
Riyal 4,2148 4,2359 % -0,43  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.841 1.842 24,95  
Altın Gr. 939 939 8,63  
Cumhuriyet 6.255 6.349 20,00  
Tam 6.237 6.402 44,26  
Yarım 3.015 3.097 21,41  
Çeyrek 1.512 1.548 10,71  
Gümüş.Ons 21,93 21,97 0,52  
Gümüş Gr. 11,17 11,19 0,22  
B. Petrol 112 112 2,74  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru