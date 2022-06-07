***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarServet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu şirket merkez adresinde toplanarak07.06.2022 Tarih 14/2022 Sayılı Kurumsal Yönetim Komitesi kararı ile, Yönetim Kuruluna Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylığı önerilen Sn. Av. İlhan İmik ve Sn. Prof. Dr. Mehmet Bulut' un adaylıklarının 08.06.2022 tarihli Genel Kurul' un onayına sunulmasına, katılanların oybirliği ile karar vermiştir.Kamuoyunun Bilgilerine sunarız.Saygılarımızla...http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035534BIST