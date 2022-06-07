***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.06.2022 19:35
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu şirket merkez adresinde toplanarak
07.06.2022 Tarih 14/2022 Sayılı Kurumsal Yönetim Komitesi kararı ile, Yönetim Kuruluna Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylığı önerilen Sn. Av. İlhan İmik ve Sn. Prof. Dr. Mehmet Bulut' un adaylıklarının 08.06.2022 tarihli Genel Kurul' un onayına sunulmasına
, katılanların oybirliği ile karar vermiştir.
Kamuoyunun Bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla...
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035534
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|EMKEL
|2,61
|27.200.504
|% 9,66
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|ULUUN
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|605.744.048
|% 8,25
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|FONET
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|% 7,50
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|CASA
|108,00
|1.409.012
|% -10,00
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|OYYAT
|76,50
|87.703.401
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|DAGHL
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|TETMT
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|EKGYO
|2,68
|1.077.257.609
|% -5,63
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|SEGYO
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|428.972.616
|% 4,13
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|DOHOL
|3,97
|1.178.411.028
|% -6,59
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|TSKB
|2,29
|656.414.468
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|YKBNK
|4,58
|1.182.157.340
|% -6,15
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|17,1216
|17,1670
|% 2,46
|
|Euro
|18,3703
|18,4275
|% 2,53
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|Sterlin
|21,4175
|21,5249
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|Frank
|17,4373
|17,5423
|% 1,64
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|Riyal
|4,5526
|4,5754
|% 2,23
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
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|1.852
|0,04
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|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|22,44
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|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
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|Tam
|6.786
|6.957
|172,91
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|Yarım
|3.280
|3.365
|83,64
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|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,82
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|Gümüş.Ons
|22,03
|22,07
|-0,17
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|Gümüş Gr.
|12,13
|12,16
|0,17
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|B. Petrol
|124
|124
|3,29
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