***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.12.2022 16:26
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin
2016 yılında İstanbul İli Beylikdüzü İlçesinde inşaatına başlamış olduğu, İş Modern Ambarlı projesinde 2022 yılı içerisinde sözleşmeye konu satış tutarı 35.900.055 TL' na ulaşmış olup, yer teslimleri %95 oranında tamamlanmıştır.
2020 yılında İstanbul İli Ümraniye İlçesinde inşaatına başlamış olduğu, Finansşehir Flatofis projesinde 2022 yılı içerisinde sözleşmeye konu ön satış tutarı 422.171.791 TL' na ulaşmış olup, yer teslimlerine 2023 yılının ilk çeyrek döneminde başlanması hedeflenmektedir.
2021 yılında İstanbul İli Küçükçekmece İlçesinde inşaatına başlamış olduğu, Sefaköy Boulevard projesinde 2022 yılı içerisinde sözleşmeye konu ön satış tutarı 264.204.704 TL' na ulaşmış olup, yer teslimlerine 2024 yılının son çeyreğinde başlanması hedeflenmektedir.
Yatırımcılarımızın bilgi ve dikkatine sunarız.
Saygılarımızla…
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088022
BIST
16:145.233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 44,23
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.176
16:1418,6510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0074
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
16:1419,8232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 19,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
16:141.070,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 5,15
|Açılış
|: 1.070,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,97
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler16:14
|BRKSN
|25,30
|9.017.398
|% 10,00
|
|ARASE
|255,20
|25.219.885
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.673.481
|% 9,99
|
|SKTAS
|5,63
|74.044.191
|% 9,96
|
|HALKB
|14,24
|2.641.546.685
|% 9,96
|
|VKING
|20,88
|3.665.921
|% -10,00
|
|RALYH
|39,34
|164.440.563
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|8.280.614
|% -9,82
|
|EUREN
|14,39
|833.117.705
|% -9,61
|
|KLNMA
|15,51
|312.265
|% -8,76
|
|VAKBN
|12,37
|5.136.561.026
|% 7,85
|
|THYAO
|141,00
|4.799.172.292
|% 0,64
|
|YKBNK
|11,99
|4.560.599.099
|% 1,27
|
|AKBNK
|19,08
|3.921.861.616
|% 3,14
|
|PETKM
|18,84
|3.850.864.251
|% 3,63
|
|EKGYO
|8,11
|3.757.314.140
|% 2,92
|
|VAKBN
|12,37
|5.136.561.026
|% 7,85
|
|SKBNK
|3,18
|1.230.906.565
|% 9,28
|
|YKBNK
|11,99
|4.560.599.099
|% 1,27
|
|TSKB
|4,90
|1.359.922.666
|% 5,60
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6466
|18,6510
|% 0,04
|
|Euro
|19,8149
|19,8232
|% 0,01
|
|Sterlin
|22,6266
|22,7400
|% -0,04
|
|Frank
|19,9588
|20,0790
|% -0,18
|
|Riyal
|4,9430
|4,9678
|% 0,01
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|8,26
|
|Altın Gr.
|1.070
|1.070
|4,95
|
|Cumhuriyet
|7.192
|7.300
|22,00
|
|Tam
|7.230
|7.277
|19,00
|
|Yarım
|3.501
|3.558
|10,00
|
|Çeyrek
|1.756
|1.778
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,92
|22,96
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|13,74
|13,76
|-0,09
|
|B. Petrol
|79,56
|79,56
|-1,65
|
Seans Raporu
16:14
daha fazla
-
16:29NETAS
Yüzde 5.51 oranında artışla 43.68 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 964, 487 adet işlem
-
16:28GSDHO
Yüzde 4.83 oranında artışla 3.69 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 759, 874 adet işlem
-
16:27RYGYO
Yüzde 8.76 oranında artışla 13.53 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 046, 830 adet işlem
-
16:26ZRGYO
Yüzde 4.58 oranında artışla 5.48 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 341, 237 adet işlem
-
16:25XU100
Endeks 5, 239 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 96 üstünde . İşlem hacmi 83, 177.00 milyon TL de