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***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.12.2022 16:26
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                     Şirketimizin
 
2016 yılında İstanbul İli Beylikdüzü İlçesinde inşaatına başlamış olduğu, İş Modern Ambarlı projesinde 2022 yılı içerisinde sözleşmeye konu satış tutarı 35.900.055 TL' na ulaşmış olup, yer teslimleri %95 oranında tamamlanmıştır.
 
2020 yılında İstanbul İli Ümraniye İlçesinde inşaatına başlamış olduğu, Finansşehir Flatofis projesinde 2022 yılı içerisinde sözleşmeye konu ön satış tutarı 422.171.791 TL' na ulaşmış olup, yer teslimlerine 2023 yılının ilk çeyrek döneminde başlanması hedeflenmektedir.
 
2021 yılında İstanbul İli Küçükçekmece İlçesinde inşaatına başlamış olduğu, Sefaköy Boulevard projesinde 2022 yılı içerisinde sözleşmeye konu ön satış tutarı 264.204.704 TL' na ulaşmış olup, yer teslimlerine 2024 yılının son çeyreğinde başlanması hedeflenmektedir.
 
Yatırımcılarımızın bilgi ve dikkatine sunarız.
 
Saygılarımızla…





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088022


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PLTUR 12,11 1.673.481 % 9,99  
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Riyal 4,9430 4,9678 % 0,01  
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Cumhuriyet 7.192 7.300 22,00  
Tam 7.230 7.277 19,00  
Yarım 3.501 3.558 10,00  
Çeyrek 1.756 1.778 4,00  
Gümüş.Ons 22,92 22,96 -0,16  
Gümüş Gr. 13,74 13,76 -0,09  
B. Petrol 79,56 79,56 -1,65  
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