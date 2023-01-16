***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.01.2023 18:14
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 13.01.2023 tarihinde yapmış olduğu açıklamada şirketimizin portföyünde yer alan gayrimenkullerden 01 Ocak-31 Aralık 2022 döneminde elde edilen kira geliri sehven "149.359.862-TL" belirtilmiştir.
Açıklamanımızın düzeltilmiş hali aşağıda yer almaktadır
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III.48.1) 40 maddesinin 3. Fıkrasının ç bendi uyarınca 01 Ocak-31 Aralık 2022 Döneminde kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım ve kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında:
Şirketimizin portföyünde yer alan gayrimenkullerden elde edilen konsolide kira gelirleri 01 Ocak-31 Aralık 2022 döneminde Toplam: 284.192.702-TL olarak gerçekleşmiştir.
Devam eden gayrimenkul projelerimizden elde ettiğimiz konsolide satış gelirleri 01 Ocak-31 Aralık 2022 döneminde Toplam: 159.372.968-TL olarak gerçekleşmiştir.
Devam eden gayrimenkul projelerimizden elde ettiğimiz konsolide ön satış gelirleri 01 Ocak-31 Aralık 2022 döneminde Toplam: 686.376.495-TL olarak gerçekleşmiştir.
Saygılarımızla…
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102652
BIST
18:055.208
En Yüksek
|Değişim
|: 4,47%
|| 222,81
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.208
En Düşük
4.981
18:0518,7935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0112
|Açılış
|: 19,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
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18,8094
En Düşük
18,7572
18:0520,3445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0064
|Açılış
|: 20,5700
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|Önceki Kapanış
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20,4474
En Düşük
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18:051.156,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,34
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
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1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GUBRF
|292,70
|1.581.976.398
|% 10,00
|
|SDTTR
|75,35
|352.904.622
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|3.144.207
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|20.493.441
|% 10,00
|
|HALKB
|11,88
|723.769.272
|% 10,00
|
|ATSYH
|118,80
|3.565.637
|% -5,56
|
|POLTK
|1.640,00
|105.582.902
|% -4,66
|
|IMASM
|263,20
|26.895.002
|% -4,29
|
|KAREL
|18,00
|2.031.240
|% -3,74
|
|ULUFA
|7,39
|9.830.788
|% -3,27
|
|THYAO
|144,40
|9.813.045.150
|% 7,20
|
|EREGL
|41,02
|5.253.564.776
|% 1,64
|
|KOZAL
|574,00
|5.053.843.602
|% 8,10
|
|KRDMD
|18,93
|4.576.792.368
|% 1,39
|
|TUPRS
|540,30
|4.553.359.673
|% 5,90
|
|EKGYO
|8,18
|4.508.677.325
|% 3,81
|
|ODAS
|8,97
|3.430.845.162
|% -2,92
|
|YKBNK
|9,73
|2.558.325.296
|% 5,65
|
|KRDMD
|18,93
|4.576.792.368
|% 1,39
|
|AKBNK
|17,27
|3.550.131.278
|% 4,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7875
|18,7918
|% 0,05
|
|Euro
|20,3347
|20,3394
|% -0,06
|
|Sterlin
|22,8585
|22,9731
|% -0,23
|
|Frank
|20,2030
|20,3247
|% 0,00
|
|Riyal
|4,9872
|5,0122
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|-5,49
|
|Altın Gr.
|1.157
|1.157
|-2,77
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.914
|-62,00
|
|Tam
|7.835
|7.901
|91,00
|
|Yarım
|3.818
|3.866
|44,00
|
|Çeyrek
|1.915
|1.933
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,23
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,63
|14,65
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,12
|84,12
|-1,16
|
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