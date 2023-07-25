***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi-------Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2021 yılında İstanbul İli Küçükçekmece İlçesinde inşaatına başlamış olduğu Sefaköy Boulevard projesinde, 2023 yılı içerisinde 23 adet bağımsız bölümün satışı gerçekleştirilmiş olup, bu satışlardan 401.382.071 TL ön satış cirosu elde edilmiştir.Projemizde bugüne kadar toplam 93 adet bağımsız bölümün satışı gerçekleştirilmiş olup sözleşmesi yapılmıştır. Yapılan satışlardan elde edilen KDV hariç ön satış cirosu toplam 731.055.843 TL'na ulaşan projemizde yer teslimlerine 2024 yılının son çeyreğinde başlanması hedeflenmektedir.Komuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175110BIST