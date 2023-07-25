***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.07.2023 18:13
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılında İstanbul İli Küçükçekmece İlçesinde inşaatına başlamış olduğu Sefaköy Boulevard projesinde, 2023 yılı içerisinde 23 adet bağımsız bölümün satışı gerçekleştirilmiş olup, bu satışlardan 401.382.071 TL ön satış cirosu elde edilmiştir.
Projemizde bugüne kadar toplam 93 adet bağımsız bölümün satışı gerçekleştirilmiş olup sözleşmesi yapılmıştır. Yapılan satışlardan elde edilen KDV hariç ön satış cirosu toplam 731.055.843 TL'na ulaşan projemizde yer teslimlerine 2024 yılının son çeyreğinde başlanması hedeflenmektedir.
Komuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175110
BIST
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18:056.605
En Düşük
|Değişim
|: -1,35%
|| -90,10
|Açılış
|: 6.721
|
|Önceki Kapanış
|: 6.695
|
6.538
En Yüksek
6.725
18:0526,9146
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0272
|Açılış
|: 27,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,0741
En Düşük
26,8590
18:0529,7520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0050
|Açılış
|: 29,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
30,0771
En Düşük
29,6770
18:051.700,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 4,62
|Açılış
|: 1.700,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.695,90
|
1.702,27
En Düşük
1.687,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CELHA
|42,46
|105.139.145
|% 10,00
|
|BIENY
|57,75
|1.815.935.975
|% 10,00
|
|OZSUB
|22,00
|113.455.201
|% 10,00
|
|ZEDUR
|60,50
|60.302.767
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.979,50
|620.279.039
|% 10,00
|
|AKFYE
|13,95
|1.197.461.592
|% -10,00
|
|EUYO
|11,97
|7.702.958
|% -10,00
|
|CANTE
|17,21
|2.679.071.773
|% -9,99
|
|KONTR
|201,00
|2.801.968.142
|% -9,99
|
|GESAN
|91,45
|4.350.087.266
|% -9,99
|
|ASTOR
|100,00
|13.216.281.584
|% -6,28
|
|THYAO
|217,30
|11.818.512.742
|% -2,03
|
|EUPWR
|173,10
|6.057.603.765
|% -9,98
|
|TUPRS
|93,45
|5.561.254.218
|% 1,74
|
|EREGL
|37,06
|5.379.393.298
|% -2,37
|
|ZOREN
|3,98
|1.379.793.071
|% -8,29
|
|YKBNK
|13,37
|4.399.195.656
|% 4,62
|
|EKGYO
|8,19
|2.056.022.068
|% -0,97
|
|KRDMD
|23,00
|5.300.127.963
|% 0,61
|
|ODAS
|9,86
|2.325.503.109
|% -6,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8958
|26,9146
|% -0,10
|
|Euro
|29,7316
|29,7520
|% 0,02
|
|Sterlin
|34,5577
|34,7310
|% 0,19
|
|Frank
|31,0282
|31,2151
|% 0,39
|
|Riyal
|7,1572
|7,1930
|% -0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.965
|10,37
|
|Altın Gr.
|1.700
|1.701
|4,84
|
|Cumhuriyet
|11.289
|11.469
|-57,00
|
|Tam
|11.075
|11.191
|37,00
|
|Yarım
|5.529
|5.621
|18,00
|
|Çeyrek
|2.765
|2.811
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,72
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|21,36
|21,38
|0,24
|
|B. Petrol
|83,24
|83,24
|0,76
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 37 kaybederek (% -0.72 ) 7, 184
-
17:59XU100
Endeks 6, 614 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 21 altında . İşlem hacmi 132, 928.00 milyon TL de
-
17:59KARTN
Yüzde -4.79 oranında düşüşle 78.50 lira fiyatla işlem gören hissede 566, 451 adet işlem
-
17:58BOBET
Yüzde -5.23 oranında düşüşle 25.02 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 165, 935 adet işlem
-
17:57KLRHO
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 14.69 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 892, 875 adet işlem