***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
29.12.2022 18:34
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimiz hissedarlarından Sn. Fatma Zerrin Kıvanç, şirketimize ait hisselerinden 273.474 TL nominal bedelli 273.474 adedinin satışını Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde gerçekleştirmiş olup, işleme ait detaylar aşağıda yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
29/12/2022 273.474 273.474 276.491 3.017 % 0,53 % 0,53 % 0,01 % 0,01
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091251
BIST
18:055.477
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 131,31
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.477
En Düşük
5.332
18:0518,7114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
18:0519,9968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1402
|Açılış
|: 20,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
20,0015
En Düşük
19,8499
18:051.091,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,78
|Açılış
|: 1.091,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.094,45
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ICBCT
|11,22
|95.692.744
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,20
|96.042.666
|% 10,00
|
|TERA
|17,71
|1.105.423
|% 10,00
|
|ORMA
|74,80
|1.680.382
|% 10,00
|
|BRKVY
|39,38
|494.614.616
|% 10,00
|
|ULUFA
|11,52
|124.306.281
|% -10,00
|
|UMPAS
|6,73
|1.158.092
|% -9,91
|
|PLTUR
|15,68
|1.349.529.204
|% -9,68
|
|KOZAL
|550,00
|7.225.700.108
|% -7,83
|
|OZSUB
|18,30
|35.169.959
|% -4,69
|
|KOZAL
|550,00
|7.225.700.108
|% -7,83
|
|THYAO
|142,30
|6.441.918.661
|% 1,57
|
|ENKAI
|34,14
|5.031.358.057
|% 7,09
|
|SISE
|43,04
|4.183.973.337
|% 3,26
|
|ASELS
|58,80
|3.742.106.697
|% 0,68
|
|EKGYO
|8,62
|3.561.572.295
|% 5,64
|
|YKBNK
|12,00
|2.896.022.413
|% 3,54
|
|KRDMD
|18,09
|3.521.499.228
|% 3,08
|
|PETKM
|19,86
|3.687.077.767
|% 4,31
|
|ISCTR
|12,92
|2.246.016.322
|% 2,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7011
|18,7078
|% -0,01
|
|Euro
|19,9623
|19,9964
|% 0,70
|
|Sterlin
|22,4961
|22,6089
|% 0,34
|
|Frank
|20,1798
|20,3014
|% 0,61
|
|Riyal
|4,9611
|4,9860
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|12,36
|
|Altın Gr.
|1.091
|1.091
|5,58
|
|Cumhuriyet
|7.326
|7.437
|30,00
|
|Tam
|7.366
|7.432
|42,00
|
|Yarım
|3.567
|3.632
|14,00
|
|Çeyrek
|1.789
|1.816
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,02
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,29
|
|B. Petrol
|83,17
|83,17
|-0,82
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 87, 67 artarak (% 1.86 ) 4, 812
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RYGYO, ALGYO, TERA, BRMEN, RYSAS, DOGUB, DIRIT, ARCLK, YAYLA, TUREX
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ULUFA, UMPAS
-
17:59
BRMEN, VESBE, ICBCT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
AHGAZ, MEDTR, UMPAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında