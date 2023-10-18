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***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

18.10.2023 08:56
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Şirketimiz hissedarlarından Sn. Avni Çelik, şirketimize ait hisselerinden 300.000 TL nominal bedelli 300.000 adedinin satışını Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde gerçekleştirmiş olup, işleme ait detaylar aşağıda yer almaktadır.
 
 
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
17/10/2023 300.000 300.000 22.576.000 22.276.000 % 43,42 % 43,42 % 42,84 % 42,84




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207345


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TETMT 2.585,00 3.642.265 % 10,00  
CMBTN 1.426,40 170.320.253 % 9,99  
KSTUR 1.260,30 5.780.996 % 9,99  
INTEM 236,00 74.139.688 % 9,97  
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Dolar 28,0038 28,0106 % 0,27  
Euro 29,6558 29,6699 % 0,30  
Sterlin 34,0790 34,2499 % 0,36  
Frank 31,0473 31,2343 % 0,38  
Riyal 7,4446 7,4820 % 0,19  
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Altın Ons 1.940 1.940 16,83  
Altın Gr. 1.746 1.747 18,09  
Cumhuriyet 11.933 12.112 83,00  
Tam 11.791 11.869 98,00  
Yarım 5.914 5.957 49,00  
Çeyrek 2.948 2.979 25,00  
Gümüş.Ons 23,16 23,18 0,36  
Gümüş Gr. 20,85 20,87 0,36  
B. Petrol 92,03 92,03 2,13  
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