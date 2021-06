***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Avni Çelik 28051259 TRY 53,94Ayşe Sibel Çelik 7800000 TRY 15,00Ahmet Çelik 4481712 TRY 8,62Arı Finansal Kiralama A.Ş. 3900000 TRY 7,50Şenay Çelik 1950000 TRY 3,75Fatih Kıvanç 278430 TRY 0,54Fatma Zerrin Kıvanç 276491 TRY 0,53Ömer Faruk Çelik 257321 TRY 0,49Diğer 5004787 TRY 9,62Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerFatih Doğan Genel Müdür Yardımcısı Muhasebeci Genel Müdür Yardımcısı Mali İşler - Yatırımcı İlişkileriERSİN ÇALIK Genel Müdür Makine Mühendisihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944672BIST