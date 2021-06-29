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***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.06.2021 08:06



***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Avni Çelik 28051259 TRY 53,94
Ayşe Sibel Çelik 7800000 TRY 15,00
Ahmet Çelik 4481712 TRY 8,62
Arı Finansal Kiralama A.Ş. 3900000 TRY 7,50
Şenay Çelik 1950000 TRY 3,75
Fatih Kıvanç 278430 TRY 0,54
Fatma Zerrin Kıvanç 276491 TRY 0,53
Ömer Faruk Çelik 257321 TRY 0,49
Diğer 5004787 TRY 9,62

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Fatih Doğan Genel Müdür Yardımcısı Muhasebeci Genel Müdür Yardımcısı Mali İşler - Yatırımcı İlişkileri
ERSİN ÇALIK Genel Müdür Makine Mühendisi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944672


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKSGY 1,90 7.981.421 % 0,00  
ITTFH 1,48 16.958.584 % 0,00  
MEGAP 8,12 51.154.903 % 0,00  
MEGAP 8,12 51.154.903 % 0,00  
YGYO 1,10 14.553.933 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,7071 8,7114 % 0,32  
Euro 10,3802 10,3878 % 0,17  
Sterlin 12,0355 12,0959 % 0,08  
Frank 9,4227 9,4794 % 0,14  
Riyal 2,3127 2,3243 % 0,12  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.777 -1,54  
Altın Gr. 496 497 -0,31  
Cumhuriyet 3.306 3.356 -19,00  
Tam 3.289 3.374 -17,87  
Yarım 1.590 1.632 -8,64  
Çeyrek 797 816 -4,33  
Gümüş.Ons 26,04 26,08 -0,05  
Gümüş Gr. 7,28 7,29 -0,01  
B. Petrol 74,00 74,00 -0,14  
Seans Raporu 18:05
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