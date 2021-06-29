***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.06.2021 08:06
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Avni Çelik 28051259 TRY 53,94
Ayşe Sibel Çelik 7800000 TRY 15,00
Ahmet Çelik 4481712 TRY 8,62
Arı Finansal Kiralama A.Ş. 3900000 TRY 7,50
Şenay Çelik 1950000 TRY 3,75
Fatih Kıvanç 278430 TRY 0,54
Fatma Zerrin Kıvanç 276491 TRY 0,53
Ömer Faruk Çelik 257321 TRY 0,49
Diğer 5004787 TRY 9,62
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Fatih Doğan Genel Müdür Yardımcısı Muhasebeci Genel Müdür Yardımcısı Mali İşler - Yatırımcı İlişkileri
ERSİN ÇALIK Genel Müdür Makine Mühendisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944672
BIST
18:051.373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
0
En Düşük
0
18:058,7114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0282
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7351
En Düşük
8,6689
18:0510,3878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0176
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4269
En Düşük
10,3438
18:05497,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,41
|Açılış
|: 497,28
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
495,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSGY
|1,90
|7.981.421
|% 0,00
|
|ITTFH
|1,48
|16.958.584
|% 0,00
|
|MEGAP
|8,12
|51.154.903
|% 0,00
|
|MEGAP
|8,12
|51.154.903
|% 0,00
|
|YGYO
|1,10
|14.553.933
|% 0,00
|
|AKSGY
|1,90
|7.981.421
|% 0,00
|
|ITTFH
|1,48
|16.958.584
|% 0,00
|
|MEGAP
|8,12
|51.154.903
|% 0,00
|
|MEGAP
|8,12
|51.154.903
|% 0,00
|
|YGYO
|1,10
|14.553.933
|% 0,00
|
|GARAN
|8,18
|1.105.325.518
|% 0,00
|
|THYAO
|13,86
|995.167.257
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|899.790.986
|% 0,00
|
|SASA
|28,98
|594.584.856
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,63
|507.709.148
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|899.790.986
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|453.554.690
|% 0,00
|
|GARAN
|8,18
|1.105.325.518
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,07
|90.069.930
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,33
|437.690.934
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7071
|8,7114
|% 0,32
|
|Euro
|10,3802
|10,3878
|% 0,17
|
|Sterlin
|12,0355
|12,0959
|% 0,08
|
|Frank
|9,4227
|9,4794
|% 0,14
|
|Riyal
|2,3127
|2,3243
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-1,54
|
|Altın Gr.
|496
|497
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|3.306
|3.356
|-19,00
|
|Tam
|3.289
|3.374
|-17,87
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|-8,64
|
|Çeyrek
|797
|816
|-4,33
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,08
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,00
|74,00
|-0,14
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TAVHL
Yüzde -4.96 oranında düşüşle 24.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 700, 900 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, EKGYO, PGSUS
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, HALKB, TCELL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 83 kaybederek (% -1.29 ) 1, 215
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TACTR, YESIL, SELVA, KUTPO, TKURU, ATATP, DAGHL, VANGD, SERVE, ERBOS