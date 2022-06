***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Avni Çelik 26136259 TRY 50,26Ayşe Sibel Çelik 7800000 TRY 15,00Ahmet Çelik 3996301 TRY 7,69Arı Finansal Kiralama A.Ş. 3900000 TRY 7,50Şenay Çelik 1950000 TRY 3,75Fatma Zerrin Kıvanç 276491 TRY 0,53Diğer 7940949 TRY 15,27Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAVNİ ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi 18.05.2009 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı 53.94 A ve B Bağımsız Üye DeğilAHMET ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ekonomist 18.05.2009 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili 8.62 B Bağımsız Üye DeğilMEHMET BULUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 08.06.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim KomitesiMAHMUTSEFA ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 08.06.2021 İcrada Görevli Değil Genel Müdür Genel Müdürlük Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması KomitesiDURSUN YAŞAR ÇAMURALİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı-Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye DeğilMEHMET EMİN OKUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist İcrada Görevli Değil Öğretim Üyesi Evet Bağımsız Üye Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039130BIST