Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.12.2022 18:20
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Avni Çelik 23166000 TRY 44,55
Ayşe Sibel Çelik 7800000 TRY 15,00
Ahmet Çelik 3900000 TRY 7,50
Arı Finansal Kiralama A.Ş. 3900000 TRY 7,50
Şenay Çelik 1950000 TRY 3,75
Diğer 11284000 TRY 21,70




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091590


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.509
Değişim :  0,59% |  32,24
Açılış :  5.511  
Önceki Kapanış :  5.477  
En Yüksek
5.563 En Düşük
5.489
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BMSTL 37,84 80.563.883 % 10,00  
UZERB 187,00 14.448.371 % 10,00  
SANEL 22,88 10.218.240 % 10,00  
TERA 19,48 3.756.289 % 9,99  
SAMAT 19,32 97.725.151 % 9,96  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,7056 18,7201 % 0,08  
Euro 19,9489 19,9647 % -0,12  
Sterlin 22,4588 22,5714 % -0,21  
Frank 20,1381 20,2594 % -0,27  
Riyal 4,9635 4,9884 % 0,07  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.816 1.817 1,79  
Altın Gr. 1.093 1.093 1,97  
Cumhuriyet 7.362 7.473 36,00  
Tam 7.382 7.449 16,00  
Yarım 3.575 3.641 8,00  
Çeyrek 1.793 1.820 4,00  
Gümüş.Ons 23,78 23,81 -0,11  
Gümüş Gr. 14,28 14,29 -0,09  
B. Petrol 84,56 84,56 1,10  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru