SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu









Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Avni Çelik 23166000 TRY 44,55
Ayşe Sibel Çelik 7800000 TRY 15,00
Ahmet Çelik 3900000 TRY 7,50
Arı Finansal Kiralama A.Ş. 3900000 TRY 7,50
Şenay Çelik 1950000 TRY 3,75
Diğer 11284000 TRY 21,70
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091590
BIST