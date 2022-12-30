***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.12.2022 18:20
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Avni Çelik 23166000 TRY 44,55
Ayşe Sibel Çelik 7800000 TRY 15,00
Ahmet Çelik 3900000 TRY 7,50
Arı Finansal Kiralama A.Ş. 3900000 TRY 7,50
Şenay Çelik 1950000 TRY 3,75
Diğer 11284000 TRY 21,70
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091590
BIST
18:055.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 32,24
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.563
En Düşük
5.489
18:0518,7157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0104
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
18:0519,9683
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0199
|Açılış
|: 20,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0300
En Düşük
19,9038
18:051.093,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,21
|Açılış
|: 1.093,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.098,43
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSTL
|37,84
|80.563.883
|% 10,00
|
|UZERB
|187,00
|14.448.371
|% 10,00
|
|SANEL
|22,88
|10.218.240
|% 10,00
|
|TERA
|19,48
|3.756.289
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|97.725.151
|% 9,96
|
|PRDGS
|10,00
|435.661.612
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|76.759.777
|% -9,98
|
|BRKVY
|35,46
|425.039.835
|% -9,95
|
|EMKEL
|5,31
|40.549.636
|% -5,35
|
|HEKTS
|37,62
|409.657.230
|% -5,33
|
|ASELS
|62,15
|11.039.740.439
|% 5,70
|
|THYAO
|140,90
|7.185.286.509
|% -0,98
|
|TCELL
|37,88
|5.751.903.121
|% -0,84
|
|TUPRS
|529,90
|5.538.208.863
|% 4,62
|
|PETKM
|19,96
|5.075.514.612
|% 0,50
|
|EKGYO
|8,73
|4.805.348.028
|% 1,28
|
|DOHOL
|10,58
|3.924.080.426
|% 4,34
|
|YKBNK
|11,81
|3.329.174.793
|% -1,58
|
|ISCTR
|12,77
|3.307.885.736
|% -1,16
|
|PETKM
|19,96
|5.075.514.612
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7056
|18,7201
|% 0,08
|
|Euro
|19,9489
|19,9647
|% -0,12
|
|Sterlin
|22,4588
|22,5714
|% -0,21
|
|Frank
|20,1381
|20,2594
|% -0,27
|
|Riyal
|4,9635
|4,9884
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|1,79
|
|Altın Gr.
|1.093
|1.093
|1,97
|
|Cumhuriyet
|7.362
|7.473
|36,00
|
|Tam
|7.382
|7.449
|16,00
|
|Yarım
|3.575
|3.641
|8,00
|
|Çeyrek
|1.793
|1.820
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,81
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,28
|14,29
|-0,09
|
|B. Petrol
|84,56
|84,56
|1,10
|