***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.11.2023 09:19
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Avni Çelik 21666000 TRY 41,76
Ayşe Sibel Çelik 7800000 TRY 15,00
Ahmet Çelik 3900000 TRY 7,50
Arı Finansal Kiralama A.Ş. 3900000 TRY 7,50
Şenay Çelik 1950000 TRY 3,75
Diğer 12784000 TRY 24,58
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217250
BIST
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16:277.686
En Düşük
|Değişim
|: -1,10%
|| -85,69
|Açılış
|: 7.784
|
|Önceki Kapanış
|: 7.771
|
7.669
En Yüksek
7.786
16:2728,5958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0477
|Açılış
|: 28,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6200
|
28,5958
En Düşük
28,4784
16:2730,5264
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0043
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,6247
En Düşük
30,0906
16:271.779,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,16
|Açılış
|: 1.779,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.777,26
|
1.785,20
En Düşük
1.770,35
BIST En Aktif Hisseler16:27
|ATATP
|65,45
|53.558.488
|% 10,00
|
|AVTUR
|10,45
|9.287.017
|% 10,00
|
|ARENA
|29,06
|65.969.694
|% 9,99
|
|PCILT
|36,62
|170.416.323
|% 9,97
|
|DERIM
|16,44
|8.204.449
|% 9,97
|
|ISBTR
|576.642,50
|10.956.208
|% -10,00
|
|QNBFL
|990,00
|3.140.730
|% -10,00
|
|EMNIS
|110,10
|1.285.765
|% -9,98
|
|TURGG
|543,00
|65.986.034
|% -9,95
|
|QNBFB
|324,50
|7.613.012
|% -9,86
|
|THYAO
|236,60
|10.526.932.224
|% 3,27
|
|REEDR
|28,72
|3.566.209.563
|% 6,92
|
|ISCTR
|20,34
|2.923.459.596
|% 1,29
|
|TUPRS
|149,70
|2.650.916.632
|% -0,07
|
|EKGYO
|7,13
|1.916.956.840
|% 3,63
|
|EKGYO
|7,13
|1.916.956.840
|% 3,63
|
|ISCTR
|20,34
|2.923.459.596
|% 1,29
|
|IHLAS
|1,37
|181.805.471
|% 9,60
|
|REEDR
|28,72
|3.566.209.563
|% 6,92
|
|ZOREN
|5,10
|636.588.610
|% -2,30
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5839
|28,5958
|% 0,17
|
|Euro
|30,5155
|30,5264
|% -0,01
|
|Sterlin
|34,9228
|35,0979
|% 0,35
|
|Frank
|31,4799
|31,6695
|% -0,09
|
|Riyal
|7,5997
|7,6378
|% 0,16
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,10
|22,13
|% 0,66
|
|Platin
|853,03
|855,25
|% 0,66
|
|Paladyum
|975,24
|978,66
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,62
|81,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.935,29
|1.935,64
|% 0,66
|