***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 21 Mart 2024 tarihinde "Sürdürülebilirlik Komitesi Oluşturulması, Görev ve Çalışma Esaslarının Belirlenmesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi Üyelerinin Atanması" hakkında aşağıdaki kararları almak üzere toplanmıştır:Sürdürülebilirlik Komitesi'nin görev, çalışma usul ve esaslarının ekte yer alan belgedeki gibi belirlenmesine Sürdürülebilirlik Komitesi'nde görev almak üzere Başkan Vekili Ahmet Çelik, Yönetim Kurulu Üyesi Dursun Yaşar Çamurali, ve Mali İşlerden/ Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Rıdvan Çabukel'in Komite Üyeleri olarak seçilmelerine Başkan Vekili Ahmet Çelik'in Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı olarak atanmasına, Sürdürülebilirlik Komite üyelerinin KAP ve şirketimiz internet sitesi aracılığı ile kamuoyuna açıklanmasına,toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261021BIST