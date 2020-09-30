***SRVGY* *SNGYO*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
30.09.2020 15:34
***SRVGY******SNGYO*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
İlgili Şirketler [SNGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
4647,08 m2
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30.09.2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
55.160.000,00
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%6,5646
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%106,076
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%4,41
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%6,93
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%109,50
Alım Koşulları
42 Ay Vadeli
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
30.04.2024
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Arsa üzerinde proje geliştirme
Karşı Taraf
Sinpaş GYO A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Grup Şirketi
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
30/09/2020
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Yoktur.
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Gelir İndirgeme Yaklaşımı
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
01.09.2020-SNP-2008045
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
55.160.000,00 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu
1. Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ("Sinpaş") sahibi olduğu İstanbul ili Ümraniye İlçesi Çakmak Mahallesi 2435 Ada 4 Parsel üzerinde kain 4.647,08m2 alana sahip taşınmazın ("Taşınmaz") Sinpaş'tan satın alınmasına,
2. Sinpaş ile Taşınmaz'ın evvelki hissedarlarından Remzi Demirlikan arasında 10.05.2017 tarihinde akdedilmiş olan Düzenleme Şeklinde Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi uyarınca Remzi Demirlikan Taşınmaz'da sahip olduğu 11084/240000 (yaklaşık %4,62) oranındaki hissesini Sinpaş'a devretmiş ve Sinpaş ise bunun karşılığında Remzi Demirlikan'a bu hisseye tekabül eden yapı alanının %50'sine (taşınmaz üzerinde inşa edilecek toplam yapı alanının yaklaşık %2,31'ine) tekabül eden büyüklükte bağımsız bölüm vermeyi taahhüt etmiş olup, Sinpaş'ın anılan sözleşmeden kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerinin de Taşınmaz ile birlikte devralınmasına,
3. Taşınmazın satış bedelinin Sinpaş tarafından taşınmaza dair alınmış olan yapı ruhsatları ve bugüne kadar yapılmış hafriyat ve iksa çalışmaları maliyetleri ile Sinpaş'ın Remzi Demirlikan'a karşı olan ve Şirketimize devrettiği yükümlülükler de dikkate alınarak KDV ve vade farkı hariç 55.160.000,00 TL olarak belirlenmesine, Sinpaş tarafından yapılan maliyetler veya Sinpaş tarafından Şirketimize devredilen yükümlülükler nedeniyle tarafların birbirlerinden başkaca bir talepte bulunmamasına,
4. Satın alma işleminin Arı Finansal Kiralama A.Ş. üzerinden finansal kiralama yoluyla yapılmasına, satış bedelinin Arı Finansal Kiralama A.Ş.'ye aşağıda belirtilen ödeme planına göre 42 taksitte ve her taksite Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki ("TÜFE Endeksi") değişim oranına göre hesaplanan vade farkı ile beraber ödenmesine, bu minvalde satış bedelinin satışa dair sözleşmenin imzalandığı ay içerisinde açıklanan TÜFE endeksi İLK ENDEKS, taksit ödemesinin yapılacağı ay içerisinde açıklanan TÜFE endeksi SON ENDEKS olarak kabul edilerek, "SON ENDEKS / İLK ENDEKS X VADESİZ TAKSİT TUTARI=VADELİ TAKSİT TUTARI" formülü ile ödenmesine,
katılanların oybirliği ile karar vermiş olup, Şirketimiz, Sinpaş ve Arı Finansal Kiralama A.Ş. arasında yukarıdaki şartları içeren bir finansal kiralama sözleşmesi imzalanmıştır. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877437
BIST