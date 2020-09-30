***SRVGY* *SNGYO*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***SRVGY******SNGYO*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler [SNGYO]İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsaAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü4647,08 m2Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi30.09.2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım Bedeli55.160.000,00İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%6,5646Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%106,076Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%4,41Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%6,93İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%109,50Alım Koşulları42 Ay Vadeliİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih30.04.2024Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriArsa üzerinde proje geliştirmeKarşı TarafSinpaş GYO A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiGrup ŞirketiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi30/09/2020Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıYoktur.Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiGelir İndirgeme YaklaşımıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası01.09.2020-SNP-2008045Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıReel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar55.160.000,00 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu1. Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ("Sinpaş") sahibi olduğu İstanbul ili Ümraniye İlçesi Çakmak Mahallesi 2435 Ada 4 Parsel üzerinde kain 4.647,08m2 alana sahip taşınmazın ("Taşınmaz") Sinpaş'tan satın alınmasına,2. Sinpaş ile Taşınmaz'ın evvelki hissedarlarından Remzi Demirlikan arasında 10.05.2017 tarihinde akdedilmiş olan Düzenleme Şeklinde Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi uyarınca Remzi Demirlikan Taşınmaz'da sahip olduğu 11084/240000 (yaklaşık %4,62) oranındaki hissesini Sinpaş'a devretmiş ve Sinpaş ise bunun karşılığında Remzi Demirlikan'a bu hisseye tekabül eden yapı alanının %50'sine (taşınmaz üzerinde inşa edilecek toplam yapı alanının yaklaşık %2,31'ine) tekabül eden büyüklükte bağımsız bölüm vermeyi taahhüt etmiş olup, Sinpaş'ın anılan sözleşmeden kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerinin de Taşınmaz ile birlikte devralınmasına,3. Taşınmazın satış bedelinin Sinpaş tarafından taşınmaza dair alınmış olan yapı ruhsatları ve bugüne kadar yapılmış hafriyat ve iksa çalışmaları maliyetleri ile Sinpaş'ın Remzi Demirlikan'a karşı olan ve Şirketimize devrettiği yükümlülükler de dikkate alınarak KDV ve vade farkı hariç 55.160.000,00 TL olarak belirlenmesine, Sinpaş tarafından yapılan maliyetler veya Sinpaş tarafından Şirketimize devredilen yükümlülükler nedeniyle tarafların birbirlerinden başkaca bir talepte bulunmamasına,4. Satın alma işleminin Arı Finansal Kiralama A.Ş. üzerinden finansal kiralama yoluyla yapılmasına, satış bedelinin Arı Finansal Kiralama A.Ş.'ye aşağıda belirtilen ödeme planına göre 42 taksitte ve her taksite Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki ("TÜFE Endeksi") değişim oranına göre hesaplanan vade farkı ile beraber ödenmesine, bu minvalde satış bedelinin satışa dair sözleşmenin imzalandığı ay içerisinde açıklanan TÜFE endeksi İLK ENDEKS, taksit ödemesinin yapılacağı ay içerisinde açıklanan TÜFE endeksi SON ENDEKS olarak kabul edilerek, "SON ENDEKS / İLK ENDEKS X VADESİZ TAKSİT TUTARI=VADELİ TAKSİT TUTARI" formülü ile ödenmesine,katılanların oybirliği ile karar vermiş olup, Şirketimiz, Sinpaş ve Arı Finansal Kiralama A.Ş. arasında yukarıdaki şartları içeren bir finansal kiralama sözleşmesi imzalanmıştır. Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877437BIST