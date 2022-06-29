***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.06.2022 10:09
***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
STRATEJİ HOLDİN A.Ş 4437600 TRY 73,96
OSMAN NECDET TÜRKAY 960600 TRY 16,01
DEVRİM AKA 600000 TRY 10
UFUK SİNAN DİNCER 600 TRY 0,01
YAŞAR SARIKAYA 600 TRY 0,01
HAKAN SAVAŞ 600 TRY 0,01
TOPLAM 6000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039884
BIST
13:132.472
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -18,74
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.447
13:1316,6996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0174
|Açılış
|: 16,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5602
13:1317,5856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0324
|Açılış
|: 17,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,4507
13:13975,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,28
|Açılış
|: 975,82
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
978,75
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler13:11
|ULUSE
|223,80
|21.451.342
|% 9,98
|
|BMSCH
|11,37
|97.937.487
|% 9,96
|
|COSMO
|11,47
|38.047
|% 9,24
|
|RODRG
|24,32
|6.415.341
|% 9,06
|
|CLEBI
|388,40
|128.799.267
|% 8,13
|
|BRKO
|1,43
|153.227
|% -7,74
|
|UFUK
|65,10
|251.402
|% -6,73
|
|LIDFA
|13,06
|31.331.614
|% -6,71
|
|SELVA
|7,74
|41.189.053
|% -6,18
|
|MAKIM
|17,66
|370.444.893
|% -6,16
|
|THYAO
|47,50
|2.505.483.781
|% -1,12
|
|EREGL
|27,42
|740.159.687
|% -0,51
|
|SISE
|21,20
|673.268.888
|% -1,03
|
|ASELS
|23,50
|668.081.705
|% 1,29
|
|SAHOL
|19,85
|531.169.655
|% -1,44
|
|ODAS
|2,97
|346.534.084
|% -2,62
|
|EKGYO
|2,58
|240.391.119
|% -1,53
|
|TSKB
|2,07
|160.509.461
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,44
|336.165.566
|% -0,67
|
|AKBNK
|8,31
|490.959.773
|% 0,00
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6886
|16,6916
|% 0,06
|
|Euro
|17,5662
|17,5849
|% 0,18
|
|Sterlin
|20,2647
|20,3664
|% 0,01
|
|Frank
|17,4490
|17,5541
|% 0,57
|
|Riyal
|4,4384
|4,4607
|% 0,17
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|-2,25
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-1,01
|
|Cumhuriyet
|6.519
|6.618
|-7,00
|
|Tam
|6.527
|6.609
|-28,00
|
|Yarım
|3.195
|3.231
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.615
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,78
|20,82
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,14
|-0,06
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,34
|