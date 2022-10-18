***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.10.2022 10:29
***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
STRATEJİ HOLDİN A.Ş 4437600 TRY 73,96
OSMAN NECDET TÜRKAY 962400 TRY 16,04
DEVRİM AKA 600000 TRY 10
TOPLAM 6000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072624
BIST
10:143.879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 31,32
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.878
10:1418,5972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0172
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6398
En Düşük
18,5304
10:1418,3099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0179
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,3649
En Düşük
18,2337
10:14988,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,66
|Açılış
|: 988,33
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler10:12
|SMRTG
|114,10
|27.270.813
|% 9,92
|
|VKING
|8,12
|1.022.780
|% 9,88
|
|MZHLD
|101,20
|11.927.240
|% 9,46
|
|PENTA
|528,90
|37.987.952
|% 9,28
|
|ATSYH
|117,00
|1.234.350
|% 7,83
|
|KLRHO
|34,08
|26.843.259
|% -6,94
|
|MEGAP
|4,58
|6.441.101
|% -5,18
|
|MEGAP
|4,58
|6.441.101
|% -5,18
|
|AZTEK
|19,41
|25.508.626
|% -5,13
|
|KIMMR
|7,63
|768.277
|% -4,86
|
|THYAO
|98,65
|1.037.410.206
|% 0,20
|
|GARAN
|24,78
|724.995.983
|% 2,91
|
|YKBNK
|10,05
|719.896.452
|% 3,50
|
|AKBNK
|15,61
|626.731.395
|% 5,12
|
|ISCTR
|9,73
|573.974.347
|% 3,62
|
|EKGYO
|4,55
|461.311.702
|% 1,34
|
|YKBNK
|10,05
|719.896.452
|% 3,50
|
|TSKB
|2,74
|191.265.965
|% 0,37
|
|ISCTR
|9,73
|573.974.347
|% 3,62
|
|SKBNK
|1,92
|111.554.651
|% 1,59
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5857
|18,5947
|% 0,08
|
|Euro
|18,2974
|18,3075
|% 0,08
|
|Sterlin
|21,0055
|21,1108
|% -0,26
|
|Frank
|18,6448
|18,7571
|% 0,29
|
|Riyal
|4,9351
|4,9599
|% 0,10
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.654
|3,51
|
|Altın Gr.
|989
|989
|2,82
|
|Cumhuriyet
|6.680
|6.781
|64,00
|
|Tam
|6.669
|6.741
|12,00
|
|Yarım
|3.249
|3.295
|6,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.648
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,78
|18,81
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,25
|0,08
|
|B. Petrol
|92,33
|92,33
|0,71
|