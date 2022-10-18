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***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.10.2022 10:29
***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
STRATEJİ HOLDİN A.Ş 4437600 TRY 73,96
OSMAN NECDET TÜRKAY 962400 TRY 16,04
DEVRİM AKA 600000 TRY 10
TOPLAM 6000000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072624


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:12
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SMRTG 114,10 27.270.813 % 9,92  
VKING 8,12 1.022.780 % 9,88  
MZHLD 101,20 11.927.240 % 9,46  
PENTA 528,90 37.987.952 % 9,28  
ATSYH 117,00 1.234.350 % 7,83  
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10:12 Alış Satış %  
Dolar 18,5857 18,5947 % 0,08  
Euro 18,2974 18,3075 % 0,08  
Sterlin 21,0055 21,1108 % -0,26  
Frank 18,6448 18,7571 % 0,29  
Riyal 4,9351 4,9599 % 0,10  
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10:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.653 1.654 3,51  
Altın Gr. 989 989 2,82  
Cumhuriyet 6.680 6.781 64,00  
Tam 6.669 6.741 12,00  
Yarım 3.249 3.295 6,00  
Çeyrek 1.628 1.648 3,00  
Gümüş.Ons 18,78 18,81 0,14  
Gümüş Gr. 11,23 11,25 0,08  
B. Petrol 92,33 92,33 0,71  
Seans Raporu 10:12
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