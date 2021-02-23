***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
23.02.2021 14:52
***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23/02/2021
Karar Sayısı
006
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911816
BIST
15:161.531
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -19,27
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.560
En Düşük
1.515
15:167,0386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0176
|Açılış
|: 7,0480
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,0589
En Düşük
7,0039
15:168,5606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0278
|Açılış
|: 8,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,5845
En Düşük
8,5250
15:16410,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,44
|Açılış
|: 410,60
|
|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
410,89
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler15:14
|KRGYO
|7,71
|61.394.200
|% 9,99
|
|SAYAS
|19,27
|54.111.371
|% 9,99
|
|SEKFK
|12,56
|88.503.415
|% 9,98
|
|YAPRK
|131,40
|5.135.181
|% 9,87
|
|KSTUR
|286,00
|2.813.875
|% 9,79
|
|GLBMD
|7,92
|18.283.000
|% -10,00
|
|TKNSA
|18,09
|87.321.703
|% -10,00
|
|ARTI
|5,85
|1.429.343
|% -10,00
|
|DIRIT
|8,02
|1.299.862
|% -9,99
|
|SODSN
|41,80
|640.480
|% -9,99
|
|PETKM
|5,53
|2.083.867.148
|% 8,01
|
|SASA
|36,32
|1.776.540.836
|% -9,97
|
|GUBRF
|81,35
|1.418.714.000
|% 3,83
|
|THYAO
|12,77
|1.317.754.313
|% 1,03
|
|KOZAL
|136,00
|1.279.358.885
|% -1,81
|
|PETKM
|5,53
|2.083.867.148
|% 8,01
|
|IHLAS
|0,99
|355.431.909
|% -9,17
|
|EKGYO
|2,37
|758.075.936
|% -2,47
|
|SKBNK
|1,44
|370.509.703
|% -2,70
|
|TSKB
|1,78
|454.333.106
|% 0,00
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0372
|7,0402
|% 0,27
|
|Euro
|8,5548
|8,5608
|% 0,33
|
|Sterlin
|9,8928
|9,9424
|% 0,56
|
|Frank
|7,7923
|7,8392
|% -0,06
|
|Riyal
|1,8715
|1,8809
|% 0,31
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|1,98
|
|Altın Gr.
|410
|410
|1,75
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|18,00
|
|Tam
|2.714
|2.783
|20,07
|
|Yarım
|1.312
|1.346
|9,70
|
|Çeyrek
|658
|673
|4,86
|
|Gümüş.Ons
|27,97
|28,00
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,05
|
|B. Petrol
|64,72
|64,72
|0,36
|