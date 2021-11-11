***STK* *ALMAD* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin
11.11.2021 13:12
***STK******ALMAD******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Açıklamalar
Altınyağ Madencilik yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan ve Birincil Piyasada satışa sunulan 1.754.672 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek / tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
ALİ OCAK 865.667 % 48.700 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
BEDRİ ERGÜLSER 750.000 % 42.740 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
SEDAT YAR 100.000 % 5.700 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977005
BIST
16:041.638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 12,97
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.640
En Düşük
1.631
16:049,9555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0522
|Açılış
|: 9,9370
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
16:0411,4022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0518
|Açılış
|: 11,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
16:04593,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,18
|Açılış
|: 593,08
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler16:04
|DOBUR
|112,50
|27.165.713
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,73
|35.398.657
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,55
|51.835.117
|% 9,91
|
|DOAS
|45,22
|259.091.372
|% 8,91
|
|BERA
|10,31
|240.853.458
|% 8,53
|
|KZBGY
|32,02
|41.764.177
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|259.732.852
|% -9,95
|
|SNPAM
|8,27
|309.485
|% -9,91
|
|ADESE
|1,22
|432.669.558
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,43
|89.855.700
|% -5,81
|
|PETKM
|7,56
|2.485.552.271
|% -1,18
|
|THYAO
|17,77
|1.264.777.418
|% 0,28
|
|GARAN
|10,65
|1.171.069.691
|% 0,47
|
|KRDMD
|7,44
|628.784.762
|% 0,27
|
|KOZAL
|113,80
|549.719.604
|% 0,09
|
|ADESE
|1,22
|432.669.558
|% -9,63
|
|PETKM
|7,56
|2.485.552.271
|% -1,18
|
|ODAS
|1,55
|471.800.509
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,10
|435.651.614
|% 0,65
|
|GARAN
|10,65
|1.171.069.691
|% 0,47
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9487
|9,9555
|% 0,53
|
|Euro
|11,3952
|11,4022
|% 0,46
|
|Sterlin
|13,2733
|13,3398
|% 0,57
|
|Frank
|10,7216
|10,7861
|% 0,17
|
|Riyal
|2,6422
|2,6555
|% 0,35
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|-7,09
|
|Altın Gr.
|592
|592
|-0,96
|
|Cumhuriyet
|3.916
|3.975
|-17,00
|
|Tam
|3.897
|3.995
|-16,19
|
|Yarım
|1.884
|1.933
|-7,84
|
|Çeyrek
|945
|966
|-3,91
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,98
|7,99
|-0,04
|
|B. Petrol
|81,45
|81,45
|-1,42
|
Seans Raporu
16:04
daha fazla
-
16:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 79 artarak (% 0.72 ) 1, 780
-
16:17XU100
Endeks 1, 638 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 81 üstünde . İşlem hacmi 15, 583.00 milyon TL de
-
16:16DITAS
Yüzde 5.76 oranında artışla 18.35 lira fiyatla işlem gören hissede 751, 098 adet işlem
-
16:15ALBRK
Yüzde 4.02 oranında artışla 2.07 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 112, 765 adet işlem
-
16:14GLRYH
Yüzde 7.28 oranında artışla 2.80 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 282, 521 adet işlem