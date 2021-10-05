***STK* *ALMAD* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***STK******ALMAD******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [ALMAD]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAltınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin paylarının halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahnamenin 1.bölümü ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967123BIST