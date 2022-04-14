***STK* *CONSE* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı
14.04.2022 13:01
***STK******CONSE******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [CONSE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. halka arzına ilişkin Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Analist Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020450
BIST
14:282.476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 15,98
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
14:2814,6210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0268
|Açılış
|: 14,6120
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6368
En Düşük
14,5748
14:2815,9883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0744
|Açılış
|: 15,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9942
En Düşük
15,8849
14:28928,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,23
|Açılış
|: 928,52
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
929,52
En Düşük
924,62
BIST En Aktif Hisseler14:28
|DAPGM
|27,14
|123.990.051
|% 9,97
|
|MMCAS
|3,87
|1.699.507
|% 9,94
|
|ASUZU
|88,10
|58.189.398
|% 8,77
|
|EKGYO
|2,94
|2.195.879.552
|% 8,49
|
|ESCOM
|9,16
|35.211.126
|% 8,27
|
|ISGYO
|12,04
|7.689.466
|% -9,95
|
|KERVN
|0,56
|599.731
|% -6,67
|
|DOBUR
|51,85
|5.338.941
|% -5,04
|
|SUMAS
|80,00
|428.509
|% -4,19
|
|GZNMI
|33,16
|7.821.681
|% -3,60
|
|THYAO
|37,16
|3.491.182.132
|% 0,49
|
|EKGYO
|2,94
|2.195.879.552
|% 8,49
|
|GARAN
|13,68
|1.532.214.195
|% 0,29
|
|EREGL
|35,22
|1.060.354.224
|% 0,17
|
|KRDMD
|16,10
|965.993.986
|% -0,19
|
|EKGYO
|2,94
|2.195.879.552
|% 8,49
|
|TSKB
|1,81
|513.428.939
|% 7,10
|
|ODAS
|2,33
|540.910.958
|% 2,19
|
|DOHOL
|3,86
|790.609.128
|% 1,05
|
|YKBNK
|5,10
|961.375.445
|% 1,39
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6178
|14,6210
|% 0,18
|
|Euro
|15,9773
|15,9883
|% 0,47
|
|Sterlin
|19,1427
|19,2387
|% 0,31
|
|Frank
|15,5639
|15,6576
|% 0,10
|
|Riyal
|3,8862
|3,9057
|% 0,16
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|0,30
|
|Altın Gr.
|928
|929
|0,24
|
|Cumhuriyet
|6.134
|6.227
|-7,00
|
|Tam
|6.118
|6.270
|3,87
|
|Yarım
|2.957
|3.033
|1,87
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|25,70
|25,73
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,43
|
Seans Raporu
14:28
daha fazla
-
14:42XU100
Endeks 2, 477 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 27, 474.00 milyon TL de
-
14:42GENIL
Yüzde 6.74 oranında artışla 17.26 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 621, 141 adet işlem
-
14:41TRGYO
Yüzde 6.86 oranında artışla 7.17 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 665, 665 adet işlem
-
14:40EDIP
Yüzde 4.58 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 367, 947 adet işlem
-
14:39GOLTS
Yüzde 4.06 oranında artışla 47.12 lira fiyatla işlem gören hissede 624, 158 adet işlem