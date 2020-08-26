***STK* *DNISI* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı
26.08.2020 14:37
***STK******DNISI******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dinamik Isı Makine Yalıtım Malzemeleri Sanayi Ticaret A.Ş.(DNISI) Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871238
BIST
15:001.095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,39
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.105
En Düşük
1.086
15:007,3572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0330
|Açılış
|: 7,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,4161
En Düşük
7,3356
15:008,6766
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0700
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7650
|
8,7855
En Düşük
8,6709
15:00454,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -4,37
|Açılış
|: 454,07
|
|Önceki Kapanış
|: 458,44
|
460,21
En Düşük
452,54
BIST En Aktif Hisseler15:00
|CRDFA
|7,59
|15.606.507
|% 10,00
|
|DMSAS
|5,94
|84.756.769
|% 10,00
|
|IZMDC
|21,56
|16.410.793
|% 10,00
|
|INTEM
|15,73
|3.422.560
|% 10,00
|
|KENT
|408,10
|5.357.537
|% 10,00
|
|DGGYO
|12,19
|31.879.444
|% -9,97
|
|PKENT
|700,00
|463.020
|% -7,89
|
|NIBAS
|15,00
|1.848.482
|% -6,83
|
|BURCE
|19,99
|1.814.366
|% -5,97
|
|ICBCT
|6,32
|190.371.026
|% -5,39
|
|SISE
|6,17
|1.063.062.726
|% 3,18
|
|GARAN
|6,88
|655.311.737
|% 1,62
|
|SASA
|15,48
|638.267.054
|% -3,85
|
|THYAO
|11,11
|445.901.802
|% -0,80
|
|PETKM
|4,09
|432.748.422
|% -0,49
|
|SISE
|6,17
|1.063.062.726
|% 3,18
|
|EKGYO
|1,88
|280.794.454
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,07
|298.283.413
|% 0,49
|
|KRDMD
|2,92
|344.707.065
|% -0,34
|
|PETKM
|4,09
|432.748.422
|% -0,49
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3513
|7,3572
|% -0,45
|
|Euro
|8,6669
|8,6766
|% -0,80
|
|Sterlin
|9,6497
|9,6981
|% -0,48
|
|Frank
|8,0567
|8,1052
|% -0,69
|
|Riyal
|1,9572
|1,9670
|% -0,44
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|-11,10
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-4,47
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|-17,00
|
|Tam
|3.003
|3.079
|-24,40
|
|Yarım
|1.452
|1.490
|-11,81
|
|Çeyrek
|728
|745
|-5,90
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,39
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,05
|
|B. Petrol
|46,19
|46,19
|-0,10
|
Seans Raporu
15:00
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15:10MPARK
Yüzde 7.20 oranında artışla 15.93 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 485, 977 adet işlem
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15:09ULAS
Yüzde 9.59 oranında artışla 2.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 702, 711 adet işlem
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15:07XU100
Endeks 1, 097 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 48 üstünde . İşlem hacmi 10, 196.00 milyon TL de
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15:07CRFSA
Yüzde 9.98 oranında artışla 6.83 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 557, 888 adet işlem
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15:06CUSAN
Yüzde 7.83 oranında artışla 5.51 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 090, 520 adet işlem