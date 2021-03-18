***STK* *IZTAR* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim









***STK******IZTAR******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İz Tarım Zorunlu Pay Alım Teklifi BilgilendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler IZTARİşlem Türü Zorunlu Pay Alım TeklifiPay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi Alpha Ventures Investment LLPPay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap 3672Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günüPara Birimi TRYPay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 08.03.2021Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati 09:00Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 19.03.2021Pay Alım Teklifi Bitiş Saati 17:00Pay Alım Teklifine Konu Pay BilgileriPay Grup Bilgileri Nevi İmtiyazlı Olup Olmadığı İmtiyaza İlişkin Bilgi Pay Alım Teklifi FiyatıB Grubu, IZTAR, TREIZTA00017 Hamiline Değil - 7,6056Günlük Pay Alım BilgileriPay Grup Bilgileri Tarih Borsa‘dan Alınan Pay Adedi Borsa‘dan Alınan Pay Tutarı Borsa Dışından Alınan Pay Adedi Borsa Dışından Alınan Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi SayısıB Grubu, IZTAR, TREIZTA00017 08.03.2021 0 0 0 0 0B Grubu, IZTAR, TREIZTA00017 09.03.2021 0 0 0 0 0B Grubu, IZTAR, TREIZTA00017 10.03.2021 0 0 0 0 0B Grubu, IZTAR, TREIZTA00017 11.03.2021 0 0 0 0 0B Grubu, IZTAR, TREIZTA00017 12.03.2021 0 0 0 0 0B Grubu, IZTAR, TREIZTA00017 15.03.2021 0 0 0 0 0B Grubu, IZTAR, TREIZTA00017 16.03.2021 0 0 0 0 0B Grubu, IZTAR, TREIZTA00017 17.03.2021 0 0 0 0 0B Grubu, IZTAR, TREIZTA00017 18.03.2021 0 0 0 0 0Ek AçıklamalarİZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.'de (Şirket, IZTAR) Sinan Araç'ın sahip olduğu 1.086.000 TL nominal değerli A grubu nama yazılı ve 2.837.000 nominal değerli B grubu hamiline yazılı şirket payları, Aynur Özcan'ın sahip olduğu 1.064.000 TL nominal değerli A grubu nama yazılı ve 2.185.000 TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı şirket payları, Neslihan Çolak'ın sahip olduğu 75.000 TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı şirket payları ve Aslıhan Kanlıdağ'ın sahip olduğu 75.000 TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı şirket paylarının A grubu paylar için pay başına 6,40 TL ve B grubu paylar için pay başına 5,80 TL değer üzerinden Alpha Ventures Investment LLP devrine ilişkin olarak 14.12.2020 tarihinde pay devir sözleşmesi gerçekleşmiştir. Bu sözleşme uyarınca Alpha Ventures Investment LLP, İz Hayvancılık Tarım Ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'nin hakim hissedarı olmuştur. Bu kapsamda 1 TL nominal değerli B grubu paylar için 7,4995 TL'ye ek olarak yıllık TRLIBOR oranının %50 fazlası ile hesaplanacak faiz eklenerek 05.03.2021 tarihi itibariyle tespit edilen 7,6056 TL tutar ile 08.03.2021 – 19.03.2021 tarihleri arasında pay alım teklifi yapılacaktır.Pay alım teklifi bilgi formu ve talep formu KAP'ta, şirketin www.iztarim.com pay alım teklifine aracılık eden www.terayatirim.com internet sitelerinde de yer almaktadır.Pay alım teklifine aracılık işlemleri Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile yapılacak olup, pay alım teklifine ilişkin süre 08.03.2021 Pazartesi günü saat 09:00'da başlayacak, 19.03.2021 Cuma günü saat 17:00 itibarıyla sona erecektir.Pay Alım Teklifine katılacak yatırımcı veya temsilcisi tarafından öncelikle ekte yer alan "Pay Alım Teklifi Talep Formu"nun usulünce doldurulması, iki nüsha olarak imzalanması ve ekleri ile birlikte saklama hizmeti aldıkları kuruma iletilmesi gerekmektedir. Saklama hizmeti aldıkları kurum tarafından da Talep Formu ve eklerinin pay alım teklifi süresi içinde aracılık faaliyetlerini yürüten Tera Yatırım'ın 0212 365 10 00 numaralı faksına veya ilgili form ve eklerini tarayıcıdan geçirip operasyon@terayatirim.com adresine e-posta yolu ile gönderilmesi gerekmektedir. Faks yolu ile yapılan gönderimlerde 0212 290 69 95 nolu telefondan gönderilen faksın teyidinin alınması gerekmektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 IZTAR Pay Alım Teklifine İlişkin Bilgilendirme Notu.pdfEK: 2 İZTAR-Pay Alım Teklifi Talep Formu.pdfEK: 3 onaylı pat bilgi formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919038BIST