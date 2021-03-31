***STK* *QUAGR* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı
31.03.2021 09:52
***STK******QUAGR******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
(
QUAGR
)
Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922048
BIST
11:091.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,46
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.396
|
1.403
En Düşük
1.395
11:098,3434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0201
|Açılış
|: 8,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3986
En Düşük
8,2962
11:099,8469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0726
|Açılış
|: 9,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9109
En Düşük
9,7349
11:09452,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,19
|Açılış
|: 452,52
|
|Önceki Kapanış
|: 451,33
|
455,42
En Düşük
448,12
BIST En Aktif Hisseler11:09
|ALCAR
|412,60
|29.134.849
|% 10,00
|
|RODRG
|22,22
|960.304
|% 10,00
|
|BURVA
|31,04
|1.564.687
|% 9,99
|
|JANTS
|683,60
|10.057.123
|% 9,99
|
|RTALB
|30,66
|9.232.155
|% 9,97
|
|IDEAS
|79,20
|498.485
|% -10,00
|
|VAKFN
|21,74
|1.005.236
|% -9,94
|
|DENGE
|6,80
|516.392
|% -7,23
|
|EPLAS
|35,00
|452.095
|% -5,35
|
|DIRIT
|5,50
|66.050
|% -5,17
|
|GARAN
|6,78
|646.366.686
|% 0,00
|
|KOZAL
|117,30
|235.018.123
|% 1,82
|
|SASA
|46,36
|234.258.705
|% 4,27
|
|FROTO
|193,90
|216.789.411
|% -1,92
|
|KRDMD
|7,07
|214.761.385
|% -0,14
|
|SKBNK
|1,21
|125.847.150
|% 0,83
|
|GARAN
|6,78
|646.366.686
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|85.621.182
|% -0,52
|
|TSKB
|1,36
|42.534.564
|% 0,74
|
|KRDMD
|7,07
|214.761.385
|% -0,14
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3394
|8,3434
|% 0,24
|
|Euro
|9,8288
|9,8469
|% 0,74
|
|Sterlin
|11,4604
|11,5179
|% 0,41
|
|Frank
|8,8447
|8,8980
|% 0,43
|
|Riyal
|2,2220
|2,2331
|% 0,33
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.685
|-0,87
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-1,18
|
|Cumhuriyet
|2.978
|3.023
|5,00
|
|Tam
|2.964
|3.041
|4,96
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|2,40
|
|Çeyrek
|719
|736
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,14
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,01
|
|B. Petrol
|64,42
|64,42
|0,25
|