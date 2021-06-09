***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler37.500.000 -236.146 1.197.109 10.121.474 2.121.648 50.704.085 50.704.085Transferler2.121.648 -2.121.648Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)25.769 2.036.848 2.062.617 2.062.617Dönem Sonu Bakiyeler37.500.000 -210.377 1.197.109 12.243.122 2.036.848 52.766.702 52.766.702Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler37.500.000 1.197.109 12.243.122 8.548.722 59.254.403 59.254.403Diğer Düzeltmeler-170 -170 -170Düzeltmelerden Sonraki Tutar8.548.722 -8.548.722Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)24.538 1.894.388 1.918.926 1.918.926Dönem Sonu Bakiyeler37.500.000 -210.012 1.197.109 20.791.674 1.894.388 61.173.159 61.173.159Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-36.150.547 -27.036.573Dönem Karı (Zararı)34 1.894.388 2.036.848Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.894.388 2.036.848Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler690.892 865.795Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler47 219.195 111.152Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler47 162.733 123.694Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler162.733 123.694Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-27.634Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler54 354.822 606.644Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-18.224 24.305İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-38.715.952 -29.764.135Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-50.604.375 22.678.654Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 14.565.075 -27.135.225İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -67.357İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)14.565.075 -27.067.868Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11,15,16 -10.569.716 -17.272.011İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.011.870 -1.294.129İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-8.557.846 -15.977.882Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 7.626.719 -7.880.723İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-18.481.838 -5.957.647İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)26.108.557 -1.923.076Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11,31,33 266.345 -154.830İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 -303.421İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)266.345 148.591Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-36.130.672 -26.861.492Alınan Faiz27.634Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler49 -47.509 -175.081YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.154.410 -199.100Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20,21 -1.154.410 -199.100Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-571.269 -30.007Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-583.141 -169.093FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.495.738 16.017.129Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri23 16.495.738 16.017.129YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-20.809.219 -11.218.544NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-20.809.219 -11.218.544DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 73.971.177 22.850.164DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 53.161.958 11.631.620Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 54.044.394 70.839.850Finansal Yatırımlar8 71.758.569 22.036.630Ticari Alacaklar9 90.579.011 105.133.943İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 90.579.011 105.133.943Diğer Alacaklar11 23.218.724 13.036.557İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 2.011.870 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 21.206.854 13.036.557Peşin Ödenmiş Giderler15 314.515 133.346Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 2.085.078 1.884.291Diğer Dönen Varlıklar17 131.072 135.479ARA TOPLAM242.131.363 213.200.096TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR242.131.363 213.200.096DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 38.499 38.499Diğer Alacaklar11 232.975 222.975İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 232.975 222.975Maddi Duran Varlıklar20-22 7.367.581 7.032.772Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 1.139.685 670.221Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 1.139.685 670.221Ertelenmiş Vergi Varlığı54 163.299 149.673TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.942.039 8.114.140TOPLAM VARLIKLAR251.073.402 221.314.236KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar23 89.109.149 72.280.870İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar22 89.109.149 72.280.870Kiralama İşlemlerinden Borçlar22 552.722 220.181Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar23 88.556.427 72.060.689Ticari Borçlar9 96.180.831 85.412.642İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 5.272.003 23.753.841İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 90.908.828 61.658.801Diğer Borçlar11 275.005 776.826İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 275.005 776.826Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 2.010.227 1.634.689Kısa Vadeli Karşılıklar31 208.017 217.906Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar31 161.734 119.694Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar31 46.283 98.212Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler33 1.285.516 465.421ARA TOPLAM189.068.745 160.788.354TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER189.068.745 160.788.354UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar406.571 888.277İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar406.571 888.277Kiralama İşlemlerinden Borçlar22 406.571 888.277Uzun Vadeli Karşılıklar31 424.927 383.202Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar31 424.927 383.202TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER831.498 1.271.479TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER189.900.243 162.059.833ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar61.173.159 59.254.403Ödenmiş Sermaye34 37.500.000 37.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)34 -210.012 -234.550Diğer Kazançlar (Kayıplar)34 -210.012 -234.550Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler34 1.197.109 1.197.109Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları34 20.791.674 12.243.122Net Dönem Karı veya Zararı34 1.894.388 8.548.722TOPLAM ÖZKAYNAKLAR61.173.159 59.254.403TOPLAM KAYNAKLAR251.073.402 221.314.236Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat46 319.457.026 164.349.224Satışların Maliyeti46 -313.031.988 -160.742.992TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.425.038 3.606.232BRÜT KAR (ZARAR)6.425.038 3.606.232Genel Yönetim Giderleri47 -3.298.720 -1.917.169Pazarlama Giderleri47 -839.607 -453.280Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler49 5.658.497 138.153Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler49 -3.411.149 -226ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.534.059 1.373.710FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.534.059 1.373.710Finansman Gelirleri51 2.791.453 6.510.140Finansman Giderleri51 -5.076.134 -5.240.358SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.249.378 2.643.492Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-354.990 -606.644Dönem Vergi (Gideri) Geliri54 -375.538 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri54 20.548 -606.644SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.894.388 2.036.848DÖNEM KARI (ZARARI)1.894.388 2.036.848Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları1.894.388 2.036.848Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar52 24.538 25.769Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)52 31.459 33.037Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-6.921 -7.268Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri52 -6.921 -7.268Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)24.538 25.769TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.918.926 2.062.617Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları1.918.926 2.062.617http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941486BIST